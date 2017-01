Alergi cinci minute pe zi, trăieşti mai mult cu trei ani!

Alergi cinci minute pe zi, trăiești mai mult cu trei ani!

Persoanele care aleargă cel puțin cinci minute pe zi își reduc riscul de deces prematur cu aproape o treime și își prelungesc viața cu aproximativ trei ani. Cercetătorii au examinat obiceiurile de a face sport a peste 55.000 de adulți din regiunea Dallas, care au fost monitorizați între șase și 22 de ani.Aproximativ 24% dintre subiecți au susținut că obișnuiesc să alerge. Comparativ cu cei care nu aveau acest obicei, cei care au alergat și-au redus cu 30% riscul de a muri indiferent de cauză, pe parcursul studiului. De asemenea, ei și-au redus cu 45% riscul de a muri ca urmare a unei boli cardiovasculare, arată cercetătorii în lucrarea lor, publicată în Journal of the American College of Cardiology. Aceste cifre au fost ajustate în funcție de obiceiurile subiecților de a fuma sau consuma băuturi alcoolice, de vârsta pe care o aveau în momentul în care au început să participe la studiu, de istoricul sănătății familiei lor și de alte obiceiuri de a face sport.În schimb, în cazul non-alergătorilor, riscul de a muri în timpul perioadei realizării studiului a fost cu 24% mai mare decât pentru cei care alergau regulat. De fapt, rezultatele au arătat că riscul mortalității asociat cu absența alergării a fost mai mare decât riscul de mortalitate asociat cu supraponderalitatea sau obezitatea (16%), cu un istoric familial de boală cardiovasculară (20%) sau cu un nivel ridicat de colesterol (6%).S-a constatat că beneficiile alergării sunt aceleași pentru toți alergătorii, potrivit studiului. Alergatul, chiar și în doze sau viteze mai mici, a fost asociat cu beneficii semnificative pentru scăderea riscului de mortalitate.