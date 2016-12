Alegeţi să vă relaxaţi la Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia

De Sărbători,

Alegeți să vă relaxați la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia

După un an plin de muncă, stres și griji cotidiene, alegerea locului unde ne „încărcăm bateriile” trebuie să atingă două obiective: odihnă și relaxare. În acest sens, constănțenii au la îndemână ofertele generoase, oferite de Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia.Pachete de terapie și recuperareBilanțul unui an poate însemna, pe lângă bani și muncă, stres și griji care se reflectă serios în starea noastră de sănătate. Și dacă mai punem la socoteală și faptul că mulți dintre noi își neglijează sănătatea pe parcursul anului, cel puțin în această perioadă trebuie să avem în vedere și acest aspect. Pentru cei care au deopotrivă nevoie de relaxare pentru trup și suflet, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia vine cu cele mai diverse oferte. „Dacă ne referim la ofertele pentru wellnes, serviciile încep cu hidro-ozono terapie, masaj cu pietre vulcanice și terapia relaxării. Pentru aceste pro-ceduri, un pacient plătește între 30 și 50 de lei pe ședință. Se pot face însă și abo-namente de câte 3-4 ședințe, care ajung la 150 de lei.Dacă vorbim de pachetele SPA, pacienții pot beneficia de pachete care cuprind ședințe de tratament cosmetic anti-îmbătrânire, saună, masaj cu uleiuri aromatice sau fitness. Tarifele acestor pachete sunt cuprinse între 215 lei și 600 de lei pentru 5 sau 10 zile.Cert este că, fiecare persoană care alege ca destinație de tratament și relaxare Sanatoriul Balnear, poate primi și îndrumarea specialiștilor pentru a alege cea mai bună variantă, în funcție de nevoile pe care le are”, explică Marius Ciocănel, directorul financiar-contabil al Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia.Oferte pentru 2014Și pentru 2014, ofertele de tratament sunt dintre cele mai diverse. De exemplu, pacienții asigurați pot beneficia de un pachet de terapie ce cuprinde 4 proceduri de terapie și pensiune completă pentru 50 de lei pe zi de persoană dacă alege o cameră cu vedere la mare, 60 de lei dacă alege o cameră cu vedere la oraș, sau 50 de lei dacă alege o cameră pe care să o mai împartă alți doi pacienți. Pentru internare, acesta are nevoie de trimitere de la medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data internării, buletin și să facă dovada de asigurat, prin cuponul de pensie și adeverință de salariat. Există însă și o ofertă de ambulatoriu, pentru pacienții neasigurați, din Mangalia și localitățile învecinate. Astfel, pentru 10 zile de tratament, aceștia pot bene-ficia de 4 proceduri pe zi, din care una hidro, cu o consultație medicală inclusă, în perioada 4 februarie - 30 aprilie 2014.Modernizarea, primul obiectiv pentru anul care vine2014 se anunță un an extrem de „bogat” în ceea ce privește asigurarea confortului și tratamentului pacienților care vor trece pragul Sanatoriului. Noul manager al instituției, Viorel Pascaru, are planuri mari în ceea ce privește modernizarea instituției. „Avem în plan dotarea cu aparatură de ultimă generație de ozonoterapie și crioultraterapie. Având în vedere adresabilitatea tot mai mare a pacienților, vom începe și dezvoltarea terapiilor SPA: masaj cu pietre vulcanice și uleiuri aromate, saună, dar și fitness și, desigur, vom încerca să participăm la cât mai multe evenimente și târguri de profil din țară și străinătate pentru a face cunoscute terapiile”, explică managerul.