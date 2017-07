Alcoolismul se poate vindeca cu ecstasy? Ce spun specialiştii

Alcoolismul se poate vindeca cu ecstasy? Ce spun specialiștii

O echipă de medici din Marea Britanie va începe primul studiu din lume privind efectele MDMA împotriva dependenței de alcool, informează UPI.Scopul cercetării este acela de a observa dacă prin administrarea unor doze mici de MDMA, substanță întâlnită de obicei sub formă de tablete sau capsule numite "ecstasy", se poate trata dependența de alcool într-un mod mai eficient în comparație cu tratamentele actuale.Pe lângă MDMA, subiecții testați vor fi supuși unui tratament bazat pe psihoterapie."Știm că MDMA funcționează foarte bine pentru persoanele care au suferit traume și contribuie la dezvoltarea empatiei", a declarat Ben Sessa, psihiatru și om de știință în cadrul Imperial College London, conform The Independent.Studiul va implica 20 de participanți care consumă periodic cantități mari de alcool, echivalentul a cinci sticle cu vin pe zi și au testat mai multe opțiuni de tratament."După 100 de ani de psihiatrie modernă tratamentele noastre sunt destul de sărăcăcioase", a susținut Sessa în cadrul conferinței "Breaking Convention" din Londra, potrivit The Guardian. "Șansele de recidivă în cazul acestor pacienți sunt foarte mari — 90% la trei ani. Nimeni nu a mai administrat niciodată până acum MDMA pentru tratarea alcoolismului", a completat el.Sursa: agerpres.ro.