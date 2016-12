Alarmant: rinichii bagă-n spital tot mai mulţi constănţeni!

Alarmant: rinichii bagă-n spital tot mai mulți constănțeni!

Când ați efectuat, ultima dată, analizele medicale pentru a afla starea rinichilor? Dar un pahar cu apă, cel mai bun remediu pentru a proteja rinichii, ați băut astăzi?În fiecare a doua joi a lunii martie este celebrată „Ziua Mondială a Rinichiului”, iar cu această ocazie medicii constănțeni au atras atenția asupra importanței depistării din vreme a bolii cronice de rinichi. Specialiștii din cadrul Clinicii MEDSTAR 2000, respectiv dr. Mihaela Buriu, medic primar laborator, directorul medical al instituției, dr. Florian Stoian, medic primar medicină internă și specialist cardiologie, șeful Secției Medicale, dr. Gianina Șotilă, medic specialist nefrologie, alături de dr. Bogdan Cîmpineanu, medic primar nefrolog, șeful Departamentului de Dializă din cadrul Spitalului Județean Constanța, au explicat de ce este important ca fiecare să aibă grijă de sănătatea rinichilor săi!„Din nefericire, cu toții conștientizăm valoarea unui lucru abia după ce l-am pierdut. Iar sănătatea este cea mai mare bogăție pe care o are fiecare dintre noi”, a subliniat dr. Cîmpineanu, atrăgând atenția că odată cu pierderea totală a funcției renale, salvarea bolnavilor rămâne terapie de substituție, precum hemodializa sau dializa peritoneală. „Este o șansă în plus la viață, dar o viață cu privațiuni. Bolnavul este o zi acasă, o zi la dializă, cu toate temerile pe care trebuie să le depășească”, a adăugat medicul.O atenție deosebită trebuie să acorde stării de sănătate a rinichilor bolnavii de diabet și cei cu hipertensiune arterială, acestea fiind principalele cauze ale bolii cronice de rinichi. „În țara noastră, 10% din populație suferă de boală cronică de rinichi, pe de o parte ca urmare a creșterii incidenței diabetului zaharat și a hipertensiunii arteriale, pe de altă parte, din cauza unei sub-diagnosticări a bolii cronice de rinichi”, a precizat dr. Gianina Șotilă.Drept pentru care, pe parcursul acestei luni, Centrul Medical MEDSTAR 2000 oferă constănțenilor, și mai ales celor cu diabet zaharat și hipertensiune arterială, posibilitatea de a fi beneficia, gratuit, de consultație medicală și de un pachet de analize specifice afecțiunilor renale (sumar urină și sediment urinar, creatinina serică, uree serică, acid uric seric, glicemie, colesterol, trigliceride). Pacienții trebuie să se prezinte, însă, neapărat, cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru nefrolog!Totodată, dr. Stoian a explicat când trebuie constănțenii să suspecteze o hipertensiune arterială: „Orice persoană trebuie să-și facă probleme când tensiunea depășește 130 cu 90. Atunci, primele măsuri trebuie să fie: reducerea consumului de sare, adică să nu mai adauge sare în plus la mâncarea deja gătită, să fie atenți la aditivii alimentari, să evite alimentele cu sare multă, precum brânza la putină și varza murată”.