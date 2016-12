Alarmant! Numărul bolnavilor de hepatită, în creştere

Alarmant! Numărul bolnavilor de hepatită, în creștere

Nu mai puțin 50.000 de teste pentru hepatita C au fost realizate în ultimele luni în rândul populației. 46% dintre persoanele testate au primit rezultate pozitive, fapt extrem de îngrijorător, spun medicii, astfel că România ocupă locul 1 în Europa ca număr total de cazuri de hepatită C, potrivit datelor de prevalență raportate de OMS, și locul 4 ca rată a mortalității cauzate de afecțiunile hepatice. De aceea, din toamna acestui an va fi pus la punct un nou sistem de depistare și monitorizare a pacienților, informații care îi vor ghida pe specialiști în demararea unor campanii de prevenire a hepatitelor. „Estimările specialiștilor arată că vârful epidemiei de hepatită C va fi atins în România în jurul anului 2020, din cauza cumulării pacienților infectați înainte de anul 1989 cu persoanele nou-infectate prin utilizarea de droguri intravenoase, piercing sau tatuaje”, a spus Cezar Irimia, președintele Asociației Pacienților cu Boli Cronice.