Ajung la doctor cu moartea de mână

Greutățile din viața de zi cu zi, lipsa unui loc de muncă sau venitul insuficient își pun am-prenta asupra sănătății. Medicii constănțeni spun că, în ultima perioadă, au din ce în ce mai mulți pacienți care au ajuns la spital când afecțiunile de care suferă sunt în stare gravă. Ba mai mult, nu suferă de o singură boală, ci de un cumul de boli, ceea ce face tratamentul mai complicat. „Adulții se neglijează, cel mai probabil din cauza condițiilor de trai. Nu au bani, mulți nu mai au servicii, astfel că nu au nici medic de familie și nici nu se investighează. Când ajung la noi, au toate bolile din lume, astfel că, în loc să tratăm doar boala infecțioasă, trebuie să-i tratăm și de inimă sau de diabet. Atunci când ajung la noi au multiple comorbidități și trebuie să ne străduim să-i tratăm de toate”, a subliniat dr. Stela Halichidis, medic infecționist. Mai mult, o bună parte dintre bolnavii care ajung în ultimul moment la spital habar nu au că au și alte boli, precum hepatită sau tuberculoză.Banii de medicamenteajung pe întreținereÎn alte situații, pacienții, deși știu că sunt suferinzi, nu urmează tratamentele prescrise de doctori și nici nu se prezintă la consultații. „De bolile cardiace suferi toată viața, iar pacienții trebuie să știe că este vital pentru ei să respecte regimul alimentar și să urmeze tratamentul prescris de medici. Mai bine de jumătate dintre ei ajung însă la spital cu recăderi pentru că întrerup tratamentul“, a atras atenția dr. Elvira Craiu, medic specialist cardiolog. Cei mai mulți recunosc faptul că nu le-au ajuns banii și pentru cheltuielile zilnice și pentru medicamente. „Ar trebui să cheltuiesc peste 300 de leipe lună pentru pastilele de care am nevoie. Dar eu am o pensiede 800 de lei și sunt singur, așa că din ce să trăiesc, din ce săiau medicamente?“, ne-a spus, resemnat, Ionel B., un bolnav pe care l-am întâlnit în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase.Vindecarea este mai greaPacienții nu-și dau seama, însă, că amânând să se preocupe de starea de sănătate, își îngreunează singuri însănătoșirea. În situația în care trupul le este „măcinat“ de mai multe afecțiuni, iar sistemul imunitar slăbit, starea lor se poate agrava mult mai repede, ba chiar pot contracta mult mai ușor alte afecțiuni. De exemplu, pe fondul bolilor cardiovasculare pot să apară afecțiunile renale, precum litiaza, pietrele la rinichi și chiar insuficiența renală. În plus, tra-tamentul este mai complex și crește riscul de insucces.