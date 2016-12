Ai pofte? Ce mesaje îţi transmite cu adevărat organismul

Ai pofte? Ce mesaje îți transmite cu adevărat organismul

Unora le este poftă de ciocolată, altora de ceva sărat. Oricare ar fi pofta ta, uneori este atât de puternică încât te face să ieși din casă în miez de noapte și să te duci la magazin să-ți cumperi acel aliment. Dar acest lucru spune ceva despre sănătatea ta.Pofta de un anumit aliment este modul corpului prin care iti spune ca duce lipsa de vreo substanta din acea mancare. Si de multe ori ca sa-ti satisfaci intr-adevar pofta, trebuie sa mananci altceva decat crezi ca ai nevoie, scrie efemeride.ro.Daca ti-e pofta de ciocolata. Ai nevoie de magneziu, pe care il gasesti in nuci, seminte, legume, fructe. Daca ti-e pofta de ceva dulce. Ai nevoie de: crom pe care il gasesti in brocoli, struguri, branza, fasole boabe, pui, ficat de vitel, carbon pe care il gasesti in fructe proaspete, fosfor pe care il gasesti in pui, vita, ficat, peste, oua, lactate, nuci, legume, fulgi, tryptophan pe care il gasesti in branza, carne de miel, ficat, spanac, cartofi, stafide, scrie realitatea.