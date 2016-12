Aglomeraţie mare şi medici puţini la Urgenţa Spitalului Judeţean Constanţa

1

doresc sa protestez impotriva nesimtirii primarului, a parazitismului angajatilor primariei si neimplicarea generala a insti tutiilor subordonate primariei

1, sa va fie rusine ca orasul asta e plin de maidanezi si gropi de gunoi chiar si in plin sezon estival,2,politia locala nu se implica cu mai nimic in solutionarea problemelorde scandaluri nocturne,3,majoritatea angajatilor primariei freaca menta in birouri,nu conteaza ca acum e vara,asa fac si iarna si primavara...sunt doar cateva din nemerniciile aruncate asupra bietilor constanteni de cand a venit ciiuma mazareasca;deci noi pe langa ciuma oranj care e in romanica,mai avem si ciuma rosie mazare si co....pana cand vom mai rabda,dragi concetateni,oare pana cand?