Agenţia Naţională de Transplant are o nouă conducere

Agenția Națională de Transplant are o nouă conducere

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, l-a numit pe profesor dr. Radu Deac in functia de director executiv al Agentiei Nationale de Transplant (ANT). Prof. dr. Radu Deac este o personalitate marcanta a chirurgiei cardiovasculare, cu numeroase performante inregistrate de-a lungul anilor, materializate in atestate europene in chirurgia cardiovasculara si brevete de inventii cu recunoastere internationala in domeniul valvelor cardiace.Membru titular si vicepresedinte al Academiei de Stiinte Medicale, prof. dr. Radu Deac a facut parte din echipa operatorie de medici care a realizat primul transplant de inima din Romania, potrivit Agerpres.