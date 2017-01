Afinele, insulina vegetală

Ştire online publicată Vineri, 15 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Afinele scad nivelul glicemiei în sânge, prevenind obezitatea și diabetul zaharat. De asemenea, mențin sănătatea ochilor și previn cancerul. O porție de afine zilnic! Aceasta este recomandarea nutriționiștilor pentru persoanele cu risc de diabet, dar și pentru cele care vor să slăbească. „S-a demonstrat că fructele și frunzele de afin conțin mirtilină, un pigment care stimulează funcția pancreatică. De aceea afinele sunt numite insulina vegetală. Aceste fructe au proprietăți hipoglicemiante, limitând producția de insulină. Hormonul numit insulină intervine în procesul de îngrășare prin stocarea zaharurilor sub formă de grăsimi”, explică specialiștii. Afinele previn atât diareea, cât și constipația. Acest lucru se datorează taninurilor, substanțe cu efect astringent, care reglează tranzitul digestiv. Afinele au proprietăți bactericide, distrugând microflora intestinală dăunătoare apărută în enterocolite, în dizenterie. Afinele sunt recomandate persoanelor astenice, anemice, pentru că refac necesarul de vitamine și minerale. Afinele conțin vitamina C, vitamine din grupul B, potasiu, calciu, fier. Datorită conținutului de betacaroten - 30 micrograme/100 g, afinele stimulează acuitatea vizuală. „Persoanele care au probleme cu vederea nocturnă, cele care lucrează la calculator, care stau în fața televizorului mult timp, cele care își suprasolicită ochii ar trebui să profite de sezonul afinelor. Sunt un adjuvant prețios pentru sănătatea ochilor”, declară specialiștii. Afinele sunt indicate și în prevenirea cancerului de colon și de stomac. Proprietăți anticancerigene sunt conferite de acidul cumaric și acidul clorogenic, care împiedică formarea substanțelor cancerigene în organism. Cumpărați doar afinele care au culori vii, astfel aveți siguranța că sunt proaspete. Fructele trebuie spălate bine, fără a le ține în apă foarte mult, pentru că substanțele nutritive se dizolvă în apă. Cel mai bine este să le mâncați crude sau sub formă de suc.