AFFIDEA România a inaugurat un centru de diagnostic PET/CT

Affidea România își continuă dezvoltarea la nivel național prin deschiderea unui centru PET/CT în județul Timiș, care va deservi pacienții din întreaga zonă de Vest a României, Affidea Romania ajungând astfel la un număr de 17 centre în toată țara.Cu o investiție de 1,8 milioane de euro, centrul Affidea Timișoara va pune la dispoziția pacienților din Vestul României cea mai performantă investigație de diagnostic incipient, localizare, stadializare și monitorizare a cancerului - PET/CT.Noul centru Affidea este situat pe Bd. Eroilor de la Tisa, nr. 42, se întinde pe două niveluri, are o suprafață de aproximativ 200 mp și cuprinde: camera de investigație PET/CT, camera de achiziție a datelor, camera de dozare a radiotrasorului, cabinetul de consultații, cabinetele medicilor de operare a datelor, camerele de injectare, doua recepții, zonele de așteptare ale pacienților și zona administrativă.Centrul Affidea din Timișoara se remarcă prin echipamentul PET/CT de înaltă performanță ce va permite medicilor să ofere un diagnostic complet pacienților oncologici în vederea instituirii tratamentului corespunzător, prin echipa medicală de excepție, dar și prin conceptul de design modern, inovativ și prietenos, mediu care va oferi pacienților un confort sporit.”Inaugurarea acestui nou centru consolidează poziția noastră de lider în servicii de diagnostic imagistic și medicină nucleară pe piața din România. Am fost primul furnizor de servicii medicale care a adus în anul 2008 investigația PET/CT în România. Acum, ne bucurăm că putem oferi pacienților din Vestul țării această investigație de înaltă performanță, mai aproape de casă, acesta fiind un aspect extrem de important mai ales în cazul pacienților oncologici. PET/CT a schimbat domeniul oncologiei și a îmbunătățit cu mult calitatea diagnosticării și monitorizării tratamentului în afecțiunile oncologice. Sunt încrezător în faptul că tehnologia va continua să se dezvolte într-un ritm extraordinar. Vom continua dezvoltarea, ne dorim să fim prezenți în fiecare regiune a țării și suntem deschiși oportunităților, fie ele noi achiziții compatibile cu modelul nostru de business, fie greenfield”, a declarat domnul Radu Lupu-Gorduza, CEO Affidea România.Prin această lansare de centru, Affidea România își propune sa ducă mai departe profesionalismul și tradiția medicală recunoscută a orașului Timișoara.”Serviciile noastre de excelență vor reduce timpul de așteptare al pacienților și vor accelera diagnosticarea afecțiunilor oncologice, instituirea tratamentelor corespunzătoare și monitorizarea răspunsului la tratamentul specific. Avem speranța că, în câteva săptămâni, vom finaliza pașii administrativi pentru a intra în contract cu CNAS, ceea ce înseamnă că pacienții vor putea efectua gratuit investigația PET/CT și în Timișoara, cu avizul comisiei de experți a CNAS și în condițiile speciale stabilite de Ministerul Sănătății”, a precizat doamna Nicoleta Gongu, Oncology Manager Affidea România.Centrul va fi coordonat de Dr. Monica Bobițan, medic specialist Medicină Internă, Regional Manager Affidea România, iar la efectuarea investigației PET/CT va participa o echipă multidisciplinară formată din 5 specialiști: medic radiolog, medic de medicină nucleară, fizician, operator și asistent medical.Scanarea de tip PET/CT este folosită pentru diagnosticarea precoce, localizarea, stadializarea și evaluarea eficienței conduitei terapeutice în afecțiunile oncologice, dar are aplicabilitate pe scară largă și în evaluarea patologiei cardiace, în special ischemice, precum și în cazul afecțiunilor neurologice de tipul Alzheimer, Parkinson și epilepsie. Scanarea PET detectează activitatea metabolică intensă a celulelor de tip tumoral, iar scanarea CT furnizează o imagine anatomică precisă, oferind detalii referitoare la locația, mărimea și forma tumorilor. Examinarea PET/CT, obținută prin "fuzionarea" celor două scanări, oferă informații rapide și complete referitoare la localizarea formațiunilor tumorale și metabolismul acestora.În multe afecțiuni, dar mai ales în cazul cancerului, investigația PET/CT poate detecta schimbări morfologice cu 6 până la 12 luni înainte ca acestea să poată fi detectate la nivel anatomic prin investigații tradiționale, precum RMN sau CT.Studiile internaționale și literatura științifică de specialitate au arătat că investigația PET/CT poate duce la schimbări semnificative în schema de tratament în aproximativ 40% din cazuri.