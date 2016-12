Aerul curat din locuinţă te fereşte de boli

1

Ventilatia in casele romanilor inexistenta

Intradevar curatenia este importanta dar cel mai important este ca aerul sa fie schimbat cel putin odata la doua ore. In tarile nordice nu se permite contructia de blocuri sau spatii industriale fara ventilatie verificata tehnic. ATENTIE ! Ventilatie nu inseamna aer conditionat asa cum considera multa lume. Aerul conditionat chiar daca raceste aerul circula acelasi aer din incapere fara sa-l improspateze. Sunt mai multe tipuri de ventilare a aerului, numai evacuare (metoda obisnuita in apartamente), aductiuene si evacuare cu recuperare de caldura, ventilatie mecanica. Este verificat faptul ca ventilatia reduce gradul de imbolnavire cu 50%. Deci ar trebii sa existe legi mult mai puternice (si aplicate) in ce priveste ventilatia.