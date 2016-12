Aerul condiţionat - între beneficii şi pericolul pentru sănătate

Aerul condiționat - între beneficii și pericolul pentru sănătate

Aparatele de aer condiționat sunt văzute, în zilele toride de vară, ca binecuvântări aduse de tehnologie. Sunt un lux necesar pentru a supraviețui în birouri, în apartamente și mai ales în transportul public. Însă, utilizate în mod abuziv și fără a fi întreținute în mod corespunzător, pot contribui la apariția unor probleme de sănătate.Aparatele de aer condiționat sunt o necesitate, fapt resimțit din plin în aceste zile, când temperaturile ating cote incendiare. Indicele de confort termic (care coroborează temperatura aerului și umiditatea) este aproape de pragul critic, astfel că medicii recomandă tuturor, indiferent dacă sunt bolnavi sau persoane sănătoase, să alterneze perioadele petrecute în aer liber cu cele în încăperi aerisite și de preferință dotate cu ventilație sau aparate de aer condiționat.Pe bună dreptate, aparatele sunt o binecuvântare, întrucât căldura extremă are un impact negativ asupra intelectului și activității fizice. Aerul condiționat îmbună-tățește nivelul de confort, fie la locul de muncă, fie în propria locuință, astfel că nivelul de performanță crește, iar activitatea fizică este optimizată.Totodată, o temperatură mai scăzută micșorează riscul de apariție a insectelor și paraziților și ajută la evitarea alergenilor externi. La temperaturi scăzute, oamenii transpiră mai puțini, iar riscul apariției deshidratării și a tuturor bolilor care derivă din ea (afecțiunile cardiovasculare) este scăzut. În plus, dacă instalația este de calitate și bine întreținută, aerul din încăpere este reîmprospătat și mai ușor de respirat.Medicii atenționează însă că atmosfera răcoroasă poate fi și dăunătoare organismului, mai ales dacă aparatele de aer condiționat nu sunt utilizate corespunzător.Boli provocatede aerul condiționatFolosirea aerului condiționat poate să afecteze sistemul respirator, prin diferențele mari de temperatură și umiditate dintre interior și exteriorul casei, dar și pentru că recircularea aerului poate transmite boli infecțioase respiratorii. Aerul condiționat este asociat cu rinita cronică, faringita, iritația gâtului și răgușeala. Prin urmare, să nu vă mire dacă în plină vară veți prezenta simptomele unei răceli. De ase-menea, utilizat în mod excesiv, aerul condiționat poate intensifica manifestările afecțiunilor oculare, precum conjunc-tivita. Poate apărea și paralizia facială, dacă aerul rece bate drept în fața sau deasupra persoanelor aflate în încăpere.Cadrele medicale recomandă ca diferențele de temperatură dintre mediul exterior și încăperea în care este pornit aparatul de aer condiționat să nu depășească cinci - șase grade Celsius. Potrivit specialiștilor, dacă diferența de temperatură este mai mare, în momentul în care pășiți în canicula din exterior, există riscul intrării în șoc termic și chiar al declanșării unui stop cardio-respirator. Cel mai bine este să setați aparatul de aer condiționat la 24 de grade Celsius.Totodată, cei care folosesc aerul condiționat se pot îmbolnăvi și dacă aparatul are o igienă precară și are praf sau mucegai.Ciupercă microscopică, ce se adaptează ușor, mucegaiul se reproduce într-un timp scurt și, dacă se află în interiorul aparatului, este dificil de depistat. Prin respirarea aerului ventilat de respectivul aparat, se răspândesc bacterii sau sporuri de mucegai care pot declanșa afecțiuni respiratorii și micoze.Ce măsuri trebuie luateÎn consecință, pentru a nu avea probleme de sănătate, aerisiți în mod regulat spațiile unde se află aparatul de aer condiționat și întrețineți-l cu ajutorul profesio-niștilor. Aparatul de aer condiționat trebuie curățat și dezinfectat cu instrumente și produse speciale anti-bacteriene, iar filtrele trebuie curățate lunar.