Adrian Streinu-Cercel: "34.000 români vor fi testaţi gratuit pentru HIV, hepatita B şi C”

Adrian Streinu-Cercel: "34.000 români vor fi testați gratuit pentru HIV, hepatita B și C”

Managerul Institutului "Matei Balș" din București, Adrian Streinu-Cercel, a declarat că, în următorii doi ani, 34.000 de persoane vor fi testate gratuit pentru HIV/SIDA și hepatita B și C, în cadrul unui proiect ce va fi realizat în următorii doi ani, cu fonduri norvegiene.Astfel, printre altele, va fi desfășurată o campanie națională de informare, comunicare și educare, privind HIV și hepatitele B și C, cu focalizare pe consumatorii de droguri.Potrivit consilierului ministrului Sănătății Alexandru Rafila, la nivel global, 185 de milioane de persoane sunt infectate cu virusul hepatic C, iar un milion dintre acestea mor în fiecare an, scrie csid.ro."Proiectul are o parte solidă de prevenție care demonstrează că hepatita C este o boală prevenibilă, dar și tratabilă", a spus Rafila.Adrian Streinu-Cercel a amintit că România își propune să elimine virusul hepatitei C într-o perioadă cuprinsă între 5 și 10 ani și, în aceeași perioadă, să reducă la sub 1 la sută numărul persoanelor infectate cu virusul hepatic B.