Adolescenţii trebuie să meargă la endocrinolog. Iată de ce

Adolescenții trebuie să meargă la endocrinolog. Iată de ce

Specialiștii recomanda parintilor sa isi duca adolescenții la un consult endocrinologic pentru a le fi consultate glandele mamare. In urma unor cercetari recente, s-a constatat ca in cazul baietilor ajunsi la varsta pubertatii, cresterea in dimensiuni a sanilor poate reprezenta o problema de sanatate daca apare ginecomastia la baieti, aceasta este reversibila atata vreme cat se intervine in maximum doi ani de la aparitia bolii. In cazul fetelor, medicii vorbesc despre dezvoltarea rapida a unor noduli mamari ce ar putea deveni maligni, transformandu-se astfel, in cancer la san. Singura metoda de prevenire a acestor probleme este ecografia, metoda nedureroasa, care ajuta la depistarea efectelor dereglarilor hormonale.