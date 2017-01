Administrată unor persoane sănătoase, aspirina creşte riscul de hemoragie internă

Administrată unor persoane sănătoase, aspirina crește riscul de hemoragie internă

Ştire online publicată Marţi, 01 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Persoanele sănătoase care iau aspirină pentru a preveni atacurile de cord își fac mai mult rău, beneficiile produse de medicament fiind depășite de riscurile mari de hemoragie internă, susțin cercetătorii scoțieni, informează The Telegraph. Milioane de oameni iau o doză zilnică de aspirină, în speranța de a se menține sănătoase. Rezultatele studiului scoțienilor arată că persoanele sănătoase care iau aspirină nu reduc semnificativ riscul unui atac de cord, în schimb au un risc de două ori mai mare de a fi internate în spital din cauza unei hemoragii interne. Rezultatele studiului au fost prezentate la congresul Societății Europene de Cardiologie care a avut loc în Barcelona. „Cercetarea noastră sugerează că aspirina nu ar trebui prescrisă populației generale. Aspirina produce o reducere a problemelor de sănătate, însă problema este că produce o creștere a riscului de sângerare internă, care poate provoca decesul”, a afirmat prof. Gerry Fowkes, de la Wolfson Unit for Prevention of Peripheral Vascular Disease din Edinburgh. Cercetarea a fost efectuată în Scoția, pe 29.000 de persoane, cu vârste cuprinse între 50 și 75 de ani, care au fost urmărite timp de opt ani. Subiecții studiului au fost împărțiți în două grupuri, fiind tratați cu aspirină sau cu un medicament tip placebo.