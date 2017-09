Accidentele vasculare cerebrale omoară peste 50.000 de persoane pe an

Pacienții cu fibrilație atrială au nevoie de tratamentul cu noile anticoagulante orale, România fiind una din puținele țări care nu are aceste medicamente pe lista de compensare, precizează dr. Gabriel Chițoiu, președintele Societății Române de Cardiologie. „O mare parte a accidentelor vasculare cerebrale pot fi evitate prin conștientizarea și eliminarea factorilor de risc. Printre factorii de risc se numără hipertensiunea arterială, sedentarismul, dislipidemia, dieta dezechilibrată, obezitatea abdominală, fumatul, consumul de alcool. Hipertensiunea arterială este cel mai important factor de risc care poate fi modificat, fiind implicată în jumătate dintre accidentele vasculare cerebrale. Așadar, controlând tensiunea arterială, realizăm și prevenția unei mari proporții din accidentele vasculare cerebrale.În același timp, trebuie să se știe că pacienții cu fibrilație atrială au un risc de cinci ori mai mare de a suferi un AVC. „15% din totalul AVC apar pe fondul fibrilației atriale”, a declarat dr. Gabriel Chițoiu.Fibrilația atrială urmată de tratamentul cu noile anticoagulante orale ar putea reduce accidentele vasculare cerebrale (AVC) și dizabilitățile asociate acestora.Tocmai de aceea, trebuie să prevenim ca pacienții să nu facă fibrilație atrială, să-i educăm în tratamentul pe care îl fac ei și tratamentul coagulant. Am încercat să convingem autoritățile că pacienții din România au nevoie de aceeași abordare ca și pacienții din alte țări europene, respectiv să aibă acces la aceste tratamente anticoagulante orale. România, din păcate, este una dintre puținele țări, dacă nu singura cu aceste medicamente, anticoagulante orale, care nu sunt pe lista de compensare. Aici ne creează și nouă medicilor și pacienților un sentiment de frustrare. Aceste tratamente sunt extrem de eficiente. Știu că există o serie de preocupare, sper să fie pusă cât mai repede în practică. Dacă vrem într-adevăr să reducem cifra de mortalitate prin accidente vasculare cerebrale trebuie neapărat ca pacienții noștri să aibă acces la aceste medicamente, care previn aceste complicații”, a mai precizat președintele Societății Române de Cardiologie.De asemenea, el a punctat și importanța educației pentru sănătate.„Educația pentru sănătate, de la cele mai mici vârste, este esențială pentru prevenirea AVC, dar și a altor boli cardio-metabolice”, a mai punctat medicul.Potrivit Centrului pentru Inovație în Medicină, o persoană din șase va suferi un accident vascular cerebral (AVC) la un moment dat, pe parcursul vieții. Statisticile arată că peste 60.000 de români suferă anual de un AVC, iar 54.000 de români mor în fiecare an din cauza unui AVC.Sursa: Agerpres