Accidentele sunt principalele cauze ale afecţiunilor ochilor

Accidentele sunt principalele cauze ale afecțiunilor ochilor

Ochiul este cel mai important organ de simț. Aparatul vizual este deosebit de complex și servește la transformarea imaginilor geometrice ale corpurilor în senzații vizuale. Din păcate, ochiul este și foarte vulnerabil, orice leziune putând avea consecințe foarte grave asupra sănătății vederii. Potrivit Teodorei Sârbu, refe-rent la Asociația Nevăzătorilor Constanța, accidentele sunt principalele cauze de afecțiuni ale ochilor. „40 % din spitalizările cu răni la ochi se datorează practicării sporturilor. Partea înfricoșătoare e că 71 % din aceste răni au loc la persoane cu vârsta sub 25 ani!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Teodora Sârbu. Tinerii au un risc crescut pentru răni grave la ochi, mai ales dacă practică sporturi cu racheta, cum ar fi tenis, badminton, raquetball sau squash. Pentru a evita leziunile la ochi, specialiștii recomandă utilizarea echipamentului de protecție la fiecare antrenament sau cu fiecare ocazie în care intră pe teren. „Ochelarii și echipamentul de protecție fac mai mult decât să ne protejeze ochii de eventuale răni. Mulți ochelari de protecție au capacitatea de a diminua și filtra lumina puternică, astfel încât vom putea să distingem anumite culori, ca de exemplu, mingile galbene de tenis de câmp. În plus, lentilele din policarbonat ne protejează la impact puternic”, a precizat reprezentantul Asociației Nevăzătorilor. Durerile de ochi și tulburările de vedere - primele semnale Principalele simptome care pot semnala răni serioase la ochi sunt durerea evidentă și tulburări de vedere. De asemenea, ar trebui să ne alarmăm dacă una dintre pleoape este tăiată sau sfâșiată, dacă un ochi nu se mișcă la fel ca celalalt sau dacă pupila are mărime ori formă anormală. Prezența sângelui în zona albă a ochiului poate trăda o leziune destul de gravă, iar prezența unui corp străin în ochi pe care nu puteți să-l îndepărtați singur reprezintă un motiv serios de a consulta un medic oftalmolog. „În ciuda tuturor măsurilor de precauție pe care le luăm, accidentele se pot întâmpla. Dacă ne rănim la ochi, putem fi tentați să ne gândim că trece dacă clătim cu puțină apă rece. Cu toate acestea, nu e ușor și nu suntem în măsură să judecăm severitatea și gradul de extindere al unei răni, așa că trebuie întotdeauna să cerem asistență medicală de specialitate. Este cel mai bun mod de a ne proteja vederea”, mai explică Teodora Sârbu. Asistența medicală, absolut necesară în caz de arsuri chimice Traumatismele ochiului sunt dintre cele mai diverse. Dacă ne-am lovit în ochi, cea mai bună măsură de prim ajutor este să aplicăm un pansament steril, protector la nivelul ochiului. Trebuie să ne asigurăm că acesta nu apasă asupra ochiului. În cazul în care ne-a intrat un corp străin în ochi, nu este indicat să încercăm să ni-l scoatem singur pentru că putem rupe țesuturile delicate sau putem să introducem și mai mult obiectul respectiv. Cel mai indicat este să aplicăm, de asemenea, un pansament steril care să nu apese asupra ochiului și să ne adresăm unui oftalmolog. Dacă, într-o anumită împrejurare ne-am ales cu un ochi vânăt, după ce am fost loviți în zona oculară, ajută dacă aplicăm un cub de gheață sau un obiect rece peste ochi. „Mult mai grave și destul de frecvente sunt arsurile chimice. Dacă s-a întâmplat totuși să suferim o arsură chimică la unul dintre ochi trebuie să clătim imediat zona respectivă cu apă proaspătă, pentru cel puțin 15-20 de minute, ținând capul sub jetul de apă de la chiuvetă sau folosind o cană curată, cu care să turnăm apă în ochi. În timp ce clătim este bine să ținem ochiul cât mai bine deschis posibil, cu ajutorul degetelor pentru a asigura o clătire cât mai bună. În toate aceste cazuri însă se cere imediat asistență medicală de specialitate”, a mai adăugat Teodora Sârbu.