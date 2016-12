Accidentele rutiere umplu urgenţa spitalului judeţean

Accidentele rutiere umplu urgența spitalului județean

Sute de persoane ajung în fiecare zi la secția de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța, dar odată cu începutul sezonului estival, numărul prezentărilor a crescut considerabil. Medicii spun că de la începutul verii s-au înmulțit și accidentele rutiere, ceea ce a dus la dublarea cazurilor de politraumatisme din spital.Neglijența părinților care își lasă copiii să se joace în soare la ore nepotrivite, inconștiența șoferilor vitezomani sau abuzurile consumului de alcool sunt principalele motive pentru care aproape în fiecare zi de vară, la urgența spitalului se prezintă peste 450 de persoane. Medicii sunt asaltați atât de turiștii veniți pe litoral care nu au unde să meargă în altă parte, cât și de constănțenii care suferă, în cele mai multe rânduri, de afecțiuni minore.Peste patru mii de pacienți ajunși la UPU, de la începutul lunii iulieDr. Rodica Tudoran, șeful Uni-tății de Primire Urgențe a Spitalului Județean Constanța, a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, câteva date statistice cu privire la evoluția din ultimele luni.„Aceste date ne arată ce în-seamnă sezonul estival și de ce Constanța are o particularitate pe care poate alte unități de primiri urgențe din țară nu o au. Odată cu venirea turiștilor vara, secția noastră se aglomerează și este tot mai dificil să gestionăm toate solicitările”, a explicat medicul.Medicul spune că media zilnică a prezentărilor în UPU a fost de 381 în luna mai, iar în luna iunie a crescut la 427.Mai mult, în primele nouă zile din luna iulie s-a înregistrat deja o medie de 455 de pacienți pe zi, cu aproape o sută mai mult decât în mai. „În total, de la începutul acestei luni am tratat 4.099 de bolnavi în UPU. Poate cifrele nu vă par atât de mari, dar practic, 400 de pacienți pe zi înseamnă aproape o jumătate din totalul bolnavilor internați în spital. În plus, pacienții nu vin distribuiți uniform. Între orele 08.00 și 11.00 este o perioadă mai liniștită, dar după ora 11.00 și până seara la 20.00, 22.00, este un flux continuu de pacienți”, a spus dr. Tudoran.Numărul prezentărilor crește în week-endȘeful UPU a remarcat că există o dinamică săptămânală în ceea ce privește prezentările la UPU. „Încep să crească prezentările vinerea, vineri noapte sunt foarte multe solicitări, sâmbăta avem vârfuri de peste 550 de pacienți, iar duminica cifra se menține crescută, în jur de 480 - 500. Abia miercurea și joia revenim la cifrele normale pentru județul nostru, undeva sub 400 de pacienți pe zi”, a precizat dr. Rodica Tudoran.Cifrele arată că numărul de prezentări la urgență a crescut din cauza începutului de sezon estival. Dr. Tudoran a mai spus că sunt foarte mulți turiști care se adresează UPU și SCJU, ceea ce înseamnă un volum de muncă mult mai ridicat pentru personalul medical în comparație cu alte unități sanitare din țară.La rândul lui, dr. Cătălin Grasa a afirmat că politraumatismele s-au dublat de la începutul verii și până acum. Această creștere este cauzată în special de accidente rutiere care au loc în urma neglijenței șoferilor, a vitezei excesive, pe fondul oboselii sau a consu-mului de alcool, dar și din cauza înmulțirii numărului de mașini care circulă spre și dinspre litoral.„Și săptămâna trecută și săp-tămâna aceasta, accidentele rutiere sunt de departe cele mai frecvente. Cazurile de pacienți cu politraumatisme internați în stare gravă la terapie intensivă sunt de două ori mai mari față de o perioadă normală a anului. Noi facem toate eforturile pentru a-i ajuta pe pacienți și pentru a-i trimite acasă în condiții cât mai bune”, a spus dr. Grasa.Același buget ca în iarnă și pe perioada veriiDeși numărul pacienților tratați în spital este mult mai mare față de alte perioade ale anului, bugetul unității sanitare a rămas neschimbat.„În continuare suntem pe același buget. Așteptăm ca de săptămâna viitoare, după discuțiile cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate să putem avea o finanțare care să ne scoată din zona de avarie. În aceste condiții de slabă finanțare, i-am propus managerului SCJU să tratăm doar urgențele și bolnavii cu probleme deosebit de grave pentru a face față afluxului mare de pacienți în perioada estivală”, a declarat dr. Cătălin Grasa. Potrivit acestuia, costurile serviciilor medicale oferite în cadrul spitalului se ridică, de obicei, la 8 - 8,5 de milioane de lei noi pe lună.