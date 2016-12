„Accesul pacienţilor la tratamente trebuie să fie rapid şi nediscriminatoriu!”

1

Accesul pacientilor la tratament...

Problema sanatatii in Romania se va rezolva doar atunci cand: 1 Ministrul sanatatii va fi numit un pacient cu o boala cronica (nu medic,nu politician) 2 Sistemul sanitar va fi de stat (in prezent medicii de la stat si-au deschis societati private si primesc bani de la stat) 3 Medicii pensionari,cu varste peste 70 nu-si vor mai exercita profesia 4 Stomatologia va fi obligata prin lege sa emita chitanta (factura) pentru orice tip de lucrare 5 Medicii de familie nu-si vor mai pierde timpul tratand pacientii cu ,,laptopul" (in Germania un medic de familie are 3-4 asistente care fac toate operatiunile,medicul doar ,,cosulta pacientul" ) 6 Functiile din spitale,policlinici,etc sa fie ocupate numai prin concurs,prin examen (in prezent ele sunt ocupate politic) Ce ziceti? E suficient?