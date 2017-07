Accesul bolnavilor la medicamente ieftine nu va fi îngrădit

Reprezentanții Ministerului Sănătății au precizat prinr-un comunicat de presă că nu vor accepta sub nici o formă ca dreptul pacienților la medicamente ieftine și de calitate să fie pus sub semnul întrebării. „În aceeași măsură, sub absolut nicio condiție, nu vom permite ca medicamentele de pe piața românească să fie afectate în raport cu numărul, cantitatea sau prețul acestora”, au mai precizat aceștia.Ca urmare, Ministerul Sănătății și Guvernul României au la dispoziție instrumente și mijloace legale, pe care le vor folosi, pentru a se asigura ca accesul cetățenilor la medicamente ieftine și de calitate nu este periclitat.Tocmai de aceea, săptămâna aceasta au avut loc deja mai multe runde de întâlniri și consultări cu reprezentanții producătorilor de medicamente din România, iar vocea lor a fost auzită. „Suntem siguri că împreună vom găsi cele mai bune soluții care să avantajeze pacienții români, fără să afecteze însă activitatea companiilor. Ne dorim un parteneriat onest, corect și transparent cu fiecare companie de medicamente care își desfășoară activitatea în țara noastră” este declarația celor din minister.