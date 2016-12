A învins moartea pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în suferinţă

Lecția de viață a unei constănțence

A învins moartea pentru a-i ajuta pe cei aflați în suferință

Atunci când un om se îmbolnăvește sau trece printr-un necaz care îi schimbă radical viața, acesta tinde să se apropie și mai mult de Dumnezeu, încercând să afle răspuns la întrebarea care-i macină sufletul: „de ce eu?“.În anul 2004, la vârsta 41 de ani, Nina Ștefan, o constănțeancă, mamă a trei băieți, a fost diagnosticată cu cancer de col uterin. Femeia lucra ca infirmieră la Spitalul Județean, din Constanța, iar în urma unui control de rutină, aceasta a fost înștiințată de către medici că suferă de boala pe care nici nu îndrăznea să o pronunțe.Nina Ștefan, printre oamenii de valoare ai ConstanțeiCu vocea tremurândă, femeia a povestit clipele grele prin care a trecut în acel an. Deși a fost mereu optimistă și luptătoare, având obiceiul de a-i încuraja pe pacienți, acesteia nu i-a venit să creadă că se află în ipostaza de pacient. Ajutată de familie, colegi și prieteni, Nina Ștefan a ajuns la București, la spital, unde a fost operată. Atunci, și-a făcut o promisiune, aceea de a-i ajuta pe oamenii sărmani, dacă va supraviețui. La puțin timp după ce a fost externată, Nina Ștefan a început demersurile pentru înființarea unei asociații umanitare, menite să-i ajute pe copiii bolnavi, bătrânii singuri și oamenii cu o situație materială precară. De zece ani, asociația „Oameni pentru oameni - sănătatea și familia” luptă pentru a le aduce zâmbetele pe chip unor persoane greu încercate. Iar sâmbătă, în cadrul ediției cu numărul cinci a Galei „Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”, Nina Ștefan a câștigat premiul cel mare la categoria Dezvoltarea societății, arătându-se onorată și fericită, mai ales că este prima oară când primește o astfel de distincție.„Când m-am îmbolnăvit, întreg personalul medical și-a oferit sprijinul și m-a ajutat să trec peste necazul care se abătuse asupra mea. Mi-a fost foarte greu și am crezut că mă sting. Simțeam că mă descarc ca o baterie, care abia mai pâlpâie. Eram bolnavă, supărată, cu moralul la pământ și mă gândeam cât de importantă este sănătatea unui om. Nu-mi mai doream nimic în afară de sănătate”, a povestit Nina Ștefan.După intervenția chirurgicală a urmat o perioadă de recuperare și un tratament, care i-au adus un alt necaz femeii. Oasele, musculatura și circulația i-au fost afectate, iar acum aceasta se deplasează greu, dar nu are de gând să renunțe. Nici măcar reticența celor din jur cu privire la asociație n-a determinat-o să renunțe la idee. Gândul că ar putea oferi ceva din puținul ei a întărit-o, iar acum se declară împăcată și fericită că a dat viață unui proiect, pe care alții îl credeau nerealizabil.„Soțul meu m-a susținut din toate punctele de vedere în acest demers, iar în anul 2005 am înființat asociația. Am întâmpinat multe greutăți și piedici, pentru că, știți cum e, oamenii sunt mai sceptici și reticenți când vine vorba de o asociație sau un ONG, iar multă lume n-a avut încredere în asociație. Din păcate, din cauza tratamentelor pe care le-am urmat, am început să am probleme cu picioarele și mă deplasez mai greu. Oasele, musculatura și circulația mi-au fost afectate”, a spus femeia.„Am făcut lucruri minunate în asociație“Nina Ștefan și-a amintit, cu nostalgie, primele acțiuni și campanii desfășurate în cadrul asociației.„Am făcut lucruri minunate în asociație. Îmi amintesc că prima noastră acțiune a fost de donare de sânge. Avusese loc, în port, un accident, iar atunci am început să-mi sun prietenii și cunoștințele și le-am propus să ne întâlnim la secția de donare, pentru a dona sânge. 24 de persoane s-au prezentat și am simțit o mare bucurie și o stimulare de a merge mai departe. Apoi, am fost la spital, unde am ajutat diferite familii. Am reușit să trimitem o fetiță, care suferea de o malformație la cap, în străinătate pentru a putea fi operată”, a mărturisit aceasta.Astăzi, când băieții ei sunt mari și pe picioarele lor, iar lucrurile se întâmplă într-un mod firesc, Nina Ștefan le este profund recunoscătoare oamenilor care au ajutat-o în momente de cumpănă, le mulțumește constănțenilor care au votat-o și spune că înainte de toate „trebuie să fim oameni și să-i ajutăm pe cei din jur”.