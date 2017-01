A învins cancerul de trei ori. Cu puţin ajutor, o poate face şi a patra oară!

A învins cancerul de trei ori. Cu puțin ajutor, o poate face și a patra oară!

Claudiu Mic spune că despre viața lui s-ar putea scrie un roman. Ar fi un roman despre durere, deznădejde, speranță, revoltă, lacrimi. Dar și despre victorie! Pentru că, de aproape 11 ani, Claudiu se luptă cu cancerul. De fiecare dată când credea că a învins și poate să privească cu speranță spre viitor, să înceapă să-și facă planuri, viața îi mai dădea o lovitură, cancerul recidiva și trebuia să o ia de la capăt. Acum, tânărul nu mai are resursele financiare pentru a lupta cu boala. Dar are voință și fiecare dintre noi putem să-i întindem o mână de ajutor. La 19 ani, Claudiu a fost diagnosticat cu cancer osos, localizat la nivelul femurului stâng. A urmat toți pașii, tumoarea a intrat în remisiune, dar numai pentru a reapărea la nivelul platoului tibial. Din nou operație, din nou chimioterapie. Și iar recidivă - la nivelul peroneului (os lung și subțire, situat între genunchi și gleznă). Deși slăbit și obosit, tânărul a reușit să învingă, încă o dată, cancerul, iar timp de șase ani părea că însănătoșirea a fost definitivă. Boala este însă parșivă și a găsit noi căi pentru a-i pune stăpânire pe organism. În luna august a acestui an, medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București au observat o accentuare progresivă a anemiei, motiv pentru care l-au internat pentru investigații. Diagnosticul a fost crunt: leucemie acută mieloblastică secundară. La 30 de ani, Claudiu se află la a patra confruntare cu o afecțiune îngrozitoare. El nu se dă bătut. A suportat, cu stoicism, tratamentul cu citostatice și toate procedurile medicale ce se impun. Ba chiar și-a procurat singur o parte din medicația necesară, chiar dacă, conform legii, ar fi trebuit să-i fie furnizată gratuit. Criza din sistemul sanitar nu face însă discriminări, îi pune la plată inclusiv pe cei grav bolnavi. Nu avem donatori în țară! În referatul medical semnat de dr. Cristiana Ciufu, medicul hematolog care l-a tratat, eliberat pe 18 noiembrie, se precizează: „A urmat o cură de chimioterapie în octombrie. În prezent se află internat în clinică, în perioada de aplazie medulară post-chimioterapie. Pacientul are indicație de transplant medical, care se va realiza cel mai probabil în străinătate, din cauza lipsei de donatori în România”. Pentru a putea beneficia de transplantul de măduvă, Claudiu are nevoie de 280.000 de euro. „Haideți să îl ajutăm și să demonstrăm că nu lipsa banilor face diferența între viață și moarte”, ne-au spus prietenii lui Claudiu care ne-au contactat. Persoanele care îl pot ajuta, cu o sumă cât de mică, au la dispoziție conturile bancare: RO19CECEC001946261352111, deschis la CEC Constanța, pe numele Claudiu Mic; RO 47 BRDE 140 SV 92054791400 (pentru lei), RO 39 BRDE 140 SV 92054951400 (pentru euro), ambele deschise la BRD Agenția Hârșova. Informații suplimentare la numărul de telefon 0760.149.252 (Gina Mic) sau pe http://micclaudiu.blogspot.com.