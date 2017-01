A intrat în comă după ce a născut prin cezariană. Medicii, acuzaţi de malpraxis

A intrat în comă după ce a născut prin cezariană. Medicii, acuzați de malpraxis

04 Februarie 2013

O tânără de 26 de ani care a născut prin cezariană, în urmă cu două săptămâni, la Spitalul Filantropia din Craiova a fost transferată, în comă, la Spitalul Județean, iar familia acesteia îi acuză pe medici de malpraxis și de faptul că refuză să o transfere pe pacientă la un spital din Capitală.Tânăra de 26 de ani, care mai are o fetiță în vârstă de trei ani, a născut în urmă cu două săptămâni la Spitalul Filantropia din Craiova, prin cezariană. La două zile după operație tânăra a început să se simtă rău.Familia tinerei îi acuză de malpraxis pe medicii de la Spitalul Filantropia. Părinții tinerei spun că medicii de la Spitalul Județean de Urgență nu le-au comunicat diagnosticul și nu le-au permis să o transfere la un spital din București."I-am implorat să mă lase să o duc la un alt spital. Mai are acasă o un copil de trei ani. Acum este în comă și respiră cu ajutorul aparatelor. Medicii sunt de vină pentru tot. O să depun plângere împotriva lor la Parchet", a afirmat, tatăl tinerei.În prezent, tânăra este internată în secția de terapie intensivă a Spitalului Județean, iar duminică seară a suferit un stop cardio-respirator, fiind resuscitată.Potrivit medicilor, tânăra are șanse minime de supraviețuire.