A fost descoperit medicamentul minune, care ucide toate tipurile de cancer

A fost descoperit un medicament minune care poate ucide o tumoare, fără să afecteze celulele sănătoase. Cel puțin asta susțin oamenii de știință britanici. Aceștia spun că un medicament folosit împotriva can-cerului la sân ar putea fi transformat într-o armă universală împotriva tuturor tipurilor de tumori.Cercetătorii de la Universitatea Newcastle au descoperit că o pilulă care este folosită în tratamentul cancerului mamar este eficientă și în alte genuri de tumori. În plus, se pare că nu are efecte adverse pre-cum dureri de cap și greață. Pilula respectivă conține substanțe cunos-cute sub numele de inhibitori PARP, care ucid numai celulele canceroa-se, neafectându-le pe cele sănătoase.Medicamentul a fost deja testat cu succes pe cobai.