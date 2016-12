A DAT BOALA ÎN Servicul de Medicină Legală Constanţa. Tăieri de SALARII şi DISPONIBILIZĂRI! POLIŢIA LE DATOREAZĂ MILIARDE!

A DAT BOALA ÎN Servicul de Medicină Legală Constanța. Tăieri de SALARII și DISPONIBILIZĂRI! POLIȚIA LE DATOREAZĂ MILIARDE!

Serviciul de Medicină Legală Constanța este în situația de a da oameni afară pentru că Poliția Constanța îi datorează aproape 3 miliarde de lei vechi, însumând expertizele cazurilor instrumentate de organele judiciare prin SML. Primele două disponibilizări au fost deja făcute, iar de la începutul lunii iulie, salariile angajaților vor scădea cu 25%.Expertizele medico-legale ale Poliției Constanța au rămas blocate la Serviciul de Medicină legală din cadrul Spitalului Județean Con-stanța, după ce IPJ a făcut datorii de 3 miliarde de lei vechi către acest serviciu. Mai grav este că aceste datorii atrag după ele și alte probleme. Se fac disponibilizări și spitalul, care plătește facturile la utilități pentru SML, trebuie să ajute secția să rămână pe linia de plutire."Cu toate actele pe care le-am factura până în prezent, datoriile pe care IPJ le are la noi sunt în valoare de 3 miliarde de lei vechi de un an încoace, plus încă 100.000 de lei pentru ultima perioadă. Problema este că spitalul este cel care plătește utilitățile pentru noi, ceea ce înseamnă că va trebui să plătească și acești bani ca să putem face față situației. În acest fel, fondurile spitalului ar putea fi blocate pentru că furnizorii nu așteaptă. În momentul acesta avem un minus de 10.000 de lei. Folosim banii din serviciile la cerere și cele pentru organele judiciare pentru continuarea activității, dar în aceste condiții nu putem continua. Am făcut demersuri către IGPR, iar răspunsul a fost că bugetul este unul de austeritate, însă există niște legi care trebuie respectate și aplicate. Pe lângă toate aceste probleme, am mai primit încă o veste proastă: de la începutul lunii iulie, Institutul «Mina Minovici» va scădea salariile cu un procent de 25%", a declarat pentru Cuget Liber, dr. Mihai Onciu, șeful SML Constanța. Managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână și-a exprimat la rândul său îngrijorarea față de această situație, în condițiile în care spitalul acoperă plata facturilor acestui serviciu. "Este o situație delicată, asta în condițiile în care noi achităm furnizorii și pentru serviciul de Medicină legală. Vom încerca să îi susținem, însă sperăm că situația se va îndrepta pentru că au de recuperat foarte mulți bani", a declarat managerul.Deși șeful SML susține că la nivelul serviciului există un deficit de personal, a fost nevoit să dea deja afară primii doi oameni. Și problemele nu se opresc aici. Institutul "Mina Minovici", instituție care plătește sa-lariile personalului SML, a anunțat că lefurile vor scădea din luna iulie. "Chiar dacă suntem în situația în care mai avem nevoie de oameni pentru a realiza toate documentele și expertizele, am fost nevoiți să dăm afară doi asistenți pentru a reduce cheltuielile. Acest lucru va face ca timpul de rezolvare și eliberare a documentelor să crească", a completat dr. Mihai Onciu.Serviciul de Medicină Legală Constanța își desfășoară activitatea prin autofinanțare din venituri proprii, în urma lucrărilor medico-legale solicitate de organele judiciare. Printre aceste servicii se numără și preluarea alcoolemiei, ceea ce va duce la situații în care multe dintre infracțiunile cauzate de consumul de alcool nu vor mai putea fi probate. "Mai grav este că noi ne ocupăm de probele de stabilire a alcoolemiei, iar în această situație proba devine invalidantă și deci, nu mai poate fi vorba despre nicio infracțiune", mai spune medicul.Pe de altă parte, reprezentanții IPJ Constanța încearcă să remedieze situația, achitând din datorii. "Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța a achitat la finalul anului 2012 toate sumele de bani aferente prestațiilor efectuate în anul respectiv de către Serviciul de Me-dicină Legală Constanța, astfel la începutul anului 2013, nu figura în evidențele contabile cu nicio datorie către această instituție. Referitor la prestațiile efectuate în cursul anului 2013 de către Serviciul de Medicină Legală Constanța, IPJ Constanța a achitat o parte din sumele datorate în cursul lunii aprilie, urmând ca în funcție de fondurile alocate pentru luna mai, în bugetul poliției, să fie efectuate alte plăți. Precizăm faptul că, achitarea datoriilor față de Serviciul de Medicină Legală reprezintă o prioritate pentru IPJ Constanța, fiind achitate de fiecare dată prestațiile efectuate de această instituție, după primirea fondurilor necesare de la bugetul de stat. Astfel, IPJ Constanța, conform necesarului de credite la art 20.12, a solicitat suma de 190.026 lei pentru expertize medico-legale, dintre care 7.633 de lei pentru achitare facturi ale INML București și 182.393 de lei pentru achitare facturi ale SML Constanța", a de-clarat purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța, Bogdan Păduraru.