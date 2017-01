90% dintre virozele respiratorii nu pot fi tratate cu antibiotice

Peste două mii de persoane au fost diagnosticate, la Constanța, cu viroze respiratorii și pneumonii în doar o săptămână. Deocamdată, nu a fost confirmat niciun caz de gripă, așa că medicii spun că vaccinarea este încă eficientă. Specialiștii ne recomandă să nu tratăm virozele cu antibiotice, pentru că 90% dintre virozele respiratorii nu răs-pund la astfel de tratamente. Cei mai afectați de virozele respiratorii sunt copiii mai mici de 10 ani, care nu au sistemul imunitar complet format, și vârstnicii. Deocamdată, la Constanța, nu a fost confirmat niciun caz de gripă. „Noi, în Urgență, nu am diagnosticat niciun copil cu gripă. Tocmai de aceea, eu spun că vaccinarea este încă utilă și le recomand părinților să-și imunizeze copiii”, a declarat dr. Marian Fâșie, medic primar pediatru la Urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. Medicii se așteaptă ca primele cazuri de gripă să apară la jumătatea acestei luni. Infecțiile respiratorii debutează cu febră de 37-38 de grade Celsius, nas înfundat, dureri în gât, tuse. Dacă simptomele nu sunt grave, iar febra nu depășește 38,5-39 de grade Celsius, atunci primele măsuri de tratament pot fi luate și acasă. Pentru combaterea febrei este nevoie de Paracetamol, administrat din opt în opt ore. Între prizele de Paracetamol, în cazul în care copilul mai face febră, i se poate administra Ibuprofen, sub orice formă, și Algocalmin. În rest, pot fi folosite picături pentru desfundatul nasului, dar și sirop de tuse, dacă este cazul. Dacă febra depășește valoarea de 39 de grade, atunci este obligatoriu ca pacientul să fie adus la medic. Cum facem diferența între gripă și viroză? În cazul gripei, în afară de febră sau de secreții nazale, bolnavul are dureri musculare pe tot corpul, dureri de cap și de glob ocular. În caz de gripă, este nevoie de prezentarea la medic, întrucât situația este mai gravă decât în cazul unei viroze.