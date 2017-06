8 mai - Ziua Internaţională a Mişcării de Cruce Roşie şi Semilună Roşie

8 mai - Ziua Internațională a Mișcării de Cruce Roșie și Semilună Roșie

În fiecare an, la nivel mondial, Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie sprijină peste 160 de milioane de persoane, prin intermediul rețelei sale globale de aproximativ 17 milioane de voluntari și 450.000 de angajați.Cele 190 de Societăți Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie existente la nivel mondial, salvează viețile a milioane de oameni aflați în situație de conflict, afectati de criză sau de dezastre naturale.La noi în țară, Societatea Națională de Cruce Roșie din România, asigură asistență umanitară pentru 240 000 de persoane , sprijinind astfel comunitățile să fie mai sigure și mai puternice, prin implementarea a divese programe adaptate nevoilor locale. De la programe sociale, campanii de educație pentru sănătate și prim ajutor la pregătirea și intervenția în situații de urgență, Cruce Roșie Română oferă sprijin umanitar prin devotamentul și implicarea celor 5500 de voluntari ai săi. Aceștia lucrează în toate comunitățile cu responsabilitate și dăruire, oferindu-și timpul, energia și devotamentul atât de importante pentru îndeplinirea misiunii organizației.„Mult din ceea ce ne înalță are legătură cu Umanitatea. Sa rămâi om a devenit poate cea mai grea lupta a omului modern. Si atunci, privim cu recunoștință către toți cei care, pe Pământ, fac diferența și salvează zi după zi Umanitatea din noi. Am învățat de la ei ca binele se face și se dă mai departe într-un lanț pe care-l putem continua fiecare dintre noi! Ei sunt voluntarii Crucii Roșii din toata Lumea!”, au Iuliana Tudor, Ambasador Crucea Roșie Română.