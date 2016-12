7 motive ale întârzierii menstruației, în afară de sarcină

Atunci când menstruația îți întârzie, primul gand care-ti trece prin cap este ca esti gravida, nu? Nu esti singura, insa inainte de a face un atac de panica cu gandul la o sarcina neplanificata, trage aer in piept si vezi daca nu cumva "de vina" sunt unele dintre urmatoarele cauze pentru care ai ciclul neregulat! Exista si alte motive, in afara de sarcina, care-ti dau peste cap ciclul menstrual si te induc in eroare!In situatia in care toate analizele ies bine si nu exista o cauza medicala pentru care ti-ar putea intarzia menstruatia, cel mai probabil ciclul tau menstrual a cazut victima stresului. Acesta determina organismul sa scada productia hormonului GnRH (de eliberare a gonadotropinei) si sa impiedice aparitia ovulatiei si a menstruatiei, inducandu-te astfel in eroare.