6 gustări sărace în calorii, dar delicioase

Ştire online publicată Vineri, 24 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ai mustrări de conștiință de fiecare dată când servești o gustare la o oră nepotrivită? Ei bine, de acum grijile tale sunt de domeniul trecutului. Așadar, soluția este simplă: alege gustările sărace în calorii și nu vei mai avea probleme din cauza greutății corporale!PopcornRenunță la popcornul făcut cu unt, plin de calorii și alege o versiune mai sănătoasă. Stropește popcornul cu o linguriță de ulei de măsline extravirgin și jumătate de linguriță de sare de mare, amestecă bine și poți consuma această gustare de doar 170 de calorii, fără să îți faci probleme din cauza kilogramelor în plus.Migdale prăjite cu cacaoO altă gustare cu puține calorii (205 la un sfert de cana) o reprezintă migdalele cu cacao. Pentru prepararea lor, încinge cuptorul la 400 de grade și, pe o tavă acoperită cu foaie de copt, pune migdalele, o linguriță de ulei de măsline și pudra de cacao.Biscuiți cu ton și lămâieDacă ai poftă de o gustare, poți alege să faci biscuiți cu ton și lămâie. Nu doar că îți vor potoli foamea, dar acizii grași omega 3 din ton îți sunt benefici pentru piele și păr. Pentru prepararea acestei gustări, amestecă o jumătate de cutie de ton cu puțin suc de lămâie, boia de ardei și pătrunjel tocat și adaugă pe biscuiți. Nu conțin decât 100 de calorii, așa că nu-ti face griji pentru siluetă!MăslineMăslinele sunt alimente sățioase și, în plus, sunt sărace în calorii. Datorită conținutului de acizi grași și antioxidanți, măslinele reprezintă o alegere inspirată pentru o gustare rapidă.Ou fiert picantCând ai poftă de o gustare, un ou fiert este o alegere la îndemână. Oul este bogat în vitamine și minerale și nu conține decât 90 de calorii. Pentru a-i da un gust aparte, adaugă puțină boia sau oregano și, cu siguranță, îți vei potoli foamea.Iaurt grecescBogată în proteine, fibre și omega 3, această gustare este puțin picantă, puțin dulce și are și gust de nuci. Are 195 de calorii și este un desert potrivit într-o zi călduroasă.(sursa: sanatateacasa.ro)