500 de pacienţi trataţi la Centrul de Nefrologie şi Dializă IHS Constanţa, în primul an

500 de pacienți tratați la Centrul de Nefrologie și Dializă IHS Constanța, în primul an

Primul an de activitate al Centrului de Nefrologie și Dializă IHS Constanța s-a dovedit un real succes, având în vedere că peste 500 de pacienți au putut beneficia de dializă și tratament.Centrul de dializă IHS Constanța este deschis pe tot parcursul anului calendaristic și se adresează tuturor pacienților din centrele de dializă publice și private, din România și străinătate.IHS Constanța este cel de-al 13-lea centru de nefrologie și dializă din rețeaua International Healthcare Systems. Acesta oferă oportunitatea unui număr din ce în ce mai mare de pacienți cu boală cronică de rinichi să acceseze servicii medicale de excelență, în regim privat. Tratamentul oferit pacienților este gratuit, IHS Constanța având contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.Centrul are capacitatea de a trata peste 80 de pacienți prin hemodializă și hemodiafiltrare și un număr nelimitat de pacienți prin dializă peritoneală continuă ambulatorie și automată (HomeChoice) la domiciliu.Echipa IHS Constanța, formată din medici, asistente, nutriționiști, psihologi și tehnicieni, beneficiază de instruire permanentă și are acces la aparatură medicală de ultimă generație, asigurând pacienților tratamente complexe, de cea mai înaltă calitate.Centrul de dializă în vacanță IHS Constanța este deschis pe tot parcursul anului și se adresează tuturor pacienților din centrele de dializă publice și private, din România și străinătate.Numai în acest sezon estival, peste 100 de pacienți din România și din Germania, Italia și Spania au beneficiat, sub îndrumarea medicului Andreea Costea, medic primar nefrolog medic șef al Centrului, de îngrijirea oferită de echipa de profesioniști.De asemenea, aproximativ 400 pacienți cu boală cronică de rinichi sunt îngrijiți în cadrul cabinetului de nefrologie și al centrului de dializă IHS din Constanța.