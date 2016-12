5% din români au hepatita C

Aproximativ 5% din românii testați în cadrul Campaniei „Hepatita C nu doare. Doar Ucide” au fost depistați pozitiv pentru infecție cu virusul hepatic C. Campania a fost realizată în prima jumătate a anului 2013 de către Alianța Pacienților Cronici din România în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”.Campania a însemnat 50.000 de teste gratuite pentru depistarea infecției cu virus hepatic C, puse la dispoziția tuturor celor interesați de starea lor de sănătate, potrivit sănătate.ro.