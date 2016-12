4000 de dentişti au participat la cursuri de formare profesională

4000 de dentiști au participat la cursuri de formare profesională

Aproape patru mii de medici dentisti au beneficiat de cursuri gratuite in ultimii trei ani, prin proiectul DENT (Dinamism, Eficienta, si Noi Tehnologii in medicina dentara), cofinantat din fonduri europene.Poiectul s-a desfasurat in perioada octombrie 2010 – noiembrie 2013 si a cuprins o serie de cursuri de formare profesionala, cu teme ca: profilaxie dentara, ortodontie, chirurgie maxilo-faciala, dar si protectia mediului, egalitate de gen, egalitate de sanse si respectarea diversitatii.