4.000 de locuri şi posturi pentru specialităţile medicale la Rezidenţiat

4.000 de locuri și posturi pentru specialitățile medicale la Rezidențiat

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății va scoate, la concursul național de intrare în Rezidențiat pe care îl va organiza în această toamnă, mai multe locuri și posturi pentru specialitățile medicale, altele decât medicina de familie. În 2010, absolvenții universităților de medicină și farmacie vor putea concura pe 4.000 de locuri și posturi, dintre care 3.527 locuri și 473 posturi. „Anul acesta vom pune accent pe pregătirea medicilor specialiști. Avem nevoie de mai mulți specialiști în spitalele din țară și din această cauză am luat două măsuri importante: am redus cu un an durata de Rezidențiat pentru 36 de specialități și am eliminat Rezidențiatul cu durata de șapte ani, pe de altă parte am dublat numărul locurilor și posturilor scoase la concurs pentru specialitățile medicale, altele decât cele de medicină de familie”, a declarat Cseke Atilla, ministrul Sănătății. Astfel, din cele 4.000 de locuri și posturi scoase la concurs, un număr de 3.263 de locuri și posturi sunt destinate viitorilor specialiști, fără specialitatea medicină de familie, față de numai 1.767 de locuri și posturi scoase la concursul organizat anul trecut. Concursul va fi organizat pe 21 noiembrie 2010. Metodologia va fi publicată săptămâna viitoare. Raportat la anul trecut, nu vor exista modificări în ceea ce privește tematica, bibliografia sau locul de desfășurare a concursului.