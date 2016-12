2013, anul record în materie de transplanturi

Peste 500 de transplanturi au fost efectuate în 2013, în România. Acesta este cel mai mare număr de intervenții chirurgicale efectuate în ultimii 24 de ani în țara noastră, lucru susținut de ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, în cadrul unei conferințe de presă, din data de 9 octombrie 2013. Anul 2013 este anul în care activitatea de transplant s-a ridicat la cel mai înalt nivel din ultimii 24 de ani, în sensul în care am avut cel mai mare număr de operații de transplant care s-au realizat în România într-un an.De asemenea, am avut cel mai mare număr de donatori într-un an, pe care i-am putut găsi în țara noastră. Eu nu pot decât să fiu fericit că mai mulți oameni au primit o șansă la viață, că mai mulți oameni au trecut dintr-o perioadă grea într-o perioadă mai bună, că mai mulți oameni pot fi recuperați și reintegrați în societate”, a declarat ministrul Sănătății.