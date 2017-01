167 constănţeni au fost diagnosticaţi cu sifilis

De la începutul anului

167 constănțeni au fost diagnosticați cu sifilis

Țara noastră se numără printre statele în care incidența infecțiilor cu transmitere sexuală este ridicată, iar boala cu cea mai largă răspândire este sifilisul. Dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii de Boli Dermato-Venerice, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a specificat că, în prezent, dintre bolile cu transmitere sexuală, este obligatorie rapor-tarea către Ministerul Sănătății a cazurilor de infecție cu sifilis, go-noree și HIV. „Dintre acestea, incidența sifilisului poate fi considerată drept un indicator pentru tendința întregii categorii de afecțiuni venerice”, a afirmat specialistul. În județul Constanța, după o creștere alarmantă a cazurilor de sifilis, din perioada 1989 - 2001, medicii spun că incidența este în scădere. „În 2001, când a fost demarat programul național de supraveghere a bolilor cu transmitere sexuală, au fost diagnosticate cu sifilis peste 1.500 de persoane, dublu față de 1989. Din 2001 însă, numărul bolnavilor este în scădere, iar din 2006 sunt diagnosticate, în medie, 300 de persoane pe an”, a precizat dr. Gheorghe Nicola. Per total, din 2001 și până în prezent, aproximativ 8.000 de constănțeni au fost diagnosticați cu sifilis. De la începutul lui 2009, au fost depistate 167 de cazuri de infectare cu această boală, dar se preco-nizează că numărul lor va crește semnificativ până la sfârșitul anului, întrucât „cele mai multe cazuri sunt depistate toamna, după sfârșitul sezonului estival”, a consemnat medicul. Evoluția afecțiunii Sifilisul este cauzat de bacteria numită Treponema pallidum și este transmis în timpul contactului sexual normal, anal sau oral. Oricine vine în contact cu o persoană infectată cu sifilis se poate îmbolnăvi, a subliniat specialistul. Mai mult, el a menționat că nu este obligatoriu contactul sexual pentru a fi transmisă infecția, ci este suficientă atingerea zonelor infectate ale unei persoane diagnosticate cu sifilis. Dr. Gheorghe Nicola a mai spus că boala nu se transmite prin folosirea acelorași haine, obiecte sau prin îmbăierea în aceeași apă. Totodată, faptul că o persoană a mai fost infectată cu sifilis în trecut nu îi asigură protecție în fața unei noi contaminări. Infecția are o evoluție în patru stadii, fiecare având caracteristici aparte. Sifilisul primar este caracterizat de apariția unui șancru dur, la nivelul zonelor genitale sau rectale, la aproximativ trei săptămâni de la contactul sexual cu persoana infectată. Leziunea nu este dureroasă, iar după aproximativ 45 de zile se vindecă, fără niciun tratament, lăsând în urmă doar o cicatrice subțire. „Vindecarea leziunii nu înseamnă însă și dispariția sifilisului sau că persoana respectivă nu mai este contagioasă”, a atras atenția medicul. Înainte însă ca leziunea să se vindece, bolnavului îi apar, pe întreg corpul, pete roșii-maronii, purulente, simptom al sifilisului secundar. Erupțiile dispar, de la sine și fără să lase cicatrice, după aproximativ trei luni. Al treilea stadiu este sifilisul latent. După dispariția erupțiilor, bolnavul nu mai resimte niciun simptom, pentru o perioadă care poate varia între un an și câțiva zeci de ani. Cu toate acestea, bolnavul este în continuare contagios. Ultimul stadiu, sifilisul terțiar, este cel mai grav, căci boala începe să aibă urmări la nivelul întregului organism. „În ultimul stadiu, sifilisul produce afecțiuni ale vaselor de sânge și inimii, tulburări mentale, orbire, afecțiuni ale sistemului nervos și chiar moarte”, a afirmat specialistul. Boala, depistată la angajare sau înainte de nuntă În ciuda gravității afecțiunii, puțini sunt bolnavii care se prezintă la medicul dermato-venerolog pentru că bănuiesc o infectare cu sifilis. În peste 70% dintre situații, a atras atenția dr. Gheorghe Nicola, boala este descoperită după ce bolnavul se prezintă la medic pentru alte aspecte medicale. Astfel, potrivit statisticii realizate de medici, în cadrul programului național de supraveghere a bolilor cu transmitere sexuală, din 2001 și până în prezent, aproape 2.000 de cazuri au fost diagnosticate în cadrul anchetelor epidemiologice efectuate de medici, după ce bolnavul s-a prezentat pentru alte boli, peste 500 de cazuri au fost depistate la controlul medical periodic, alte 500 în momentul angajării, iar peste 1.000 de femei cu sifilis au fost diagnosticate atunci când au rămas gravide. Alte situații de depistare a sifilisului sunt: la donarea de sânge - aproximativ 200 de cazuri și la controlul medical pentru eliberarea certificatului prenupțial, aproximativ 50. Alte 2.000 de persoane s-au prezentat la medic în primele stadii ale afecțiunii. Aceeași statistică mai arată că majoritatea bolnavilor diagnosticați cu sifilis au între 17 - 29 de ani și fac parte din pătura săracă a societății. „Sunt persoane neasigurate, care fie nu au o ocupație stabilă, fie sunt muncitori zilieri în diverse ferme din județ. În rândul femeilor, se constată numărul mare al casnicelor. Prevalează bolnavii din mediul rural”, a mai spus dr. Gheorghe Nicola. Tratarea afecțiunii trebuie făcută încă din primul stadiu, atât pentru a vindeca infecția, dar și pentru a preveni transmiterea la alte persoane. Antibioticele constituie tratamentul eficient, dar ele trebuie prescrise de medicul specialist.