12 ani nu şi-a mişcat braţul! Medicii de la Medstar General Hospital au reuşit imposibilul

12 ani nu și-a mișcat brațul! Medicii de la Medstar General Hospital au reușit imposibilul

Cazurile cu o patologie deosebită reprezintă o provocare pentru chirurgii de la Medstar General Hospital. O provocare pe care o acceptă și căreia îi răspund cu experiența acumulată în timp.Un caz deosebit a fost operat la Medstar General Hospital de dr. Marius Enescu, medic primar ortopedie și traumatologie. Este vorba despre o pacientă care, în urmă cu 12 ani, a suferit o fractură de humerus. În plus, aceasta suferă de obezitate și se luptă cu diabetul. Inițial a fost operată într-o clinică de ortopedie din țară, însă intervenția nu a fost o reușită, ca urmare a fap-tului că materialele folosite pentru fixarea osului s-au deteriorat. Au urmat încă două operații, în timpul cărora s-au încercat alte metode de fixare - pe bază de tijă, grefă de os -, însă nici acestea nu au dat rezultate.Pacienta a luat apoi decizia de a apela la serviciile unei clinici cu experiență în ortopedie din străinătate. Aici a suferit alte trei operații, ultima intervenție constând în osteosinteză cu placă cu șuruburi fixate, care însă s-a rupt.După acest episod, care nu a dat rezultate, pacienta a apelat la serviciile specialistului Marius Enescu.„În momentul în care pacienta a ajuns la noi, venea după aproape 12 ani în care brațul nu a putut fi folosit, era inert. Mai mult, urmare a ultimelor intervenții chirurgicale, exista și suspiciunea de infecție în zona în care a avut loc fractura, iar placa cu șuruburi era ruptă. Noi am propus să scoatem placa cu șuruburile rupte și să aplicăm un fixator extern, de tip Hoffman, până stabilim dacă există sau nu infecție în zona respectivă. Acest aspect era foarte important pentru a decide pașii următori. În timpul operației de extragere a materialului deteriorat, s-a constatat că lipsa de substanță osoasă de la humerus era de peste 10 cm, deci partea mijlocie a osului, un segment de circa 10 cm, lipsea. În partea de sus avea numai 4-5 cm și cu o prelungire de os cortical, care nu avea nicio șansă să se prindă cu partea de jos a osului”, a explicat medicul specialist.Reconstrucție humerus cu tijă de titanDupă ce a fost realizată fixarea cu fixatorul extern de tip Hoffman, pacienta a fost avertizată că osul este depreciat și are o capacitate vitală foarte scăzută, fapt care nu garantează vindecarea prin această metodă.„Noi am încercat să punem fragmente de os cap la cap, însă fragmentul de sus fiind limitat la o singură bucată de corticală, iar cel de jos, foarte departe, montajul era tensionat și impropriu vindecării. De comun acord, am stabilit să recurgem la o soluție pe care noi o putem prelua din chirurgia oncologică, acolo unde se fac rezecții de os, pentru tumori osoase, și să ne prefacem că suntem într-o astfel de situație. Este vorba despre soluția reconstrucției humerusului pe o tijă de titan. Am ales tija de titan, pentru că pacienta, suferind de diabet, va mai avea nevoie, în timp, să realizeze investigații și explorări de tip RMN”, a mai precizat dr. Marius Enescu.Recuperare rapidă și favorabilăSoluția propusă de chirurg a fost acceptată, astfel că s-a trecut la operația de reconstrucție a humerusului, care a durat aproape cinci ore și jumătate. A fost introdusă tija de titan, fixată la partea superioară cu trei șuruburi, iar la partea inferioară, cu două șuruburi. În plus, a fost realizat un blocaj, făcut cu ciment acrilic. Evoluția postoperatorie a fost rapid favorabilă, în sensul că, a doua zi după operație, au fost deja exersate primele mișcări cu brațul operat.„Am reușit ca, după 12 ani în care pacienta nu și-a mișcat brațul, să îi dăm o speranță că viața îi va intra în normal. Evident, sfatul nostru a fost ca mișcările cu brațul respectiv să fie limitate, iar greutățile care pot fi ridicate sau manipulate să fie foarte mici. Dar este o ușurare că, după atâția ani, își poate folosi mâna. În continuare, una din problemele principale este diabetul, care va trebui urmărit cu atenție, în serviciile de ortopedie, pentru a nu complica evoluția postoperatorie. Însă această operație este dovada că Medstar General Hospital are capacitatea și dispune de implicarea necesară, pentru a rezolva situații deosebite”, a concluzionat spe-cialistul.Pentru detalii suplimentare, programări și consiliere, apelați numărul de telefon 0241/638.251.