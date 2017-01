10000 de periuţe de dinţi au ajuns la pacienţii din toată ţara

10000 de periuțe de dinți au ajuns la pacienții din toată țara

Pentru al doilea an la rand, campania Zambește Romania a oferit romanilor gratuit periute de dinti noi în schimbul celor uzate, in cadrul caravanei Rabla pentru Periuța Ta. Timp de o luna, intre 13 septembrie si 12 octombrie, caravana a colectat peste 100 kilograme de periute uzate din tara. In schimbul lor, au fost distribuite gratuit peste 10.000 de periute precum si cupoane de reducere de pana la 50% pentru 4 tipuri de paste de dinți, din gamele Aquafresh, Aquafresh Kids, Sensodyne sau Paradontax.