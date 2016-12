100 de copii participă la un eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilităţi

100 de copii participă la un eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități

Cu ocazia Zilei Mondiale a Sindromului Down, pe 21 martie va avea loc un eveniment sportiv dedicat persoanelor cu dizabilități intelectuale. Manifestarea va cuprinde două competiții: inițiere motorie timpurie pentru copiii cu vârste între 2 și 8 ani și un traseu de gimnastică pentru tinerii cu Sindrom Down.„Un diagnostic nu trebuie să definească o persoană. Acești copii frumoși și complecși au nevoie de acceptare, educare și stimulare intelectuală. Programele noastre sunt gândite astfel încât să îi ajute să socializeze, să le dezvolte abilitățile de viață independentă și să le dea încredere în propriul potențial”, a declarat Angela Galeța, directorul Fundației Vodafone România. Evenimentul are ca scop eliminarea prejudecăților în ceea ce îi privește pe tinerii cu sindrom down și rezolvarea principalei probleme a acestora și anume riscul de ecluziune socială.