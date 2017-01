10 milioane de carduri de sănătate, distribuite asiguraţilor

10 milioane de carduri de sănătate, distribuite asiguraților

Casa națională de Asigurări de Sănătate a distribuit, din 19 septembrie și până în prezent, 9,7 de milioane de carduri către asigurații din întreaga țară. Procedurile stabilite in acordul-cadru si contractele subsecvente prevad ca dupa expirarea termenului de 20 de zile pe care il are la dispozitie pentru a livra cardurile, Compania Nationala Posta Romana are un termen de 10 zile lucratoare pentru a preda cardurile nedistribuite la casele de asigurari in evidenta carora se afla asiguratii.