10 BĂBISME PERICULOASE care le fac rău bebeluşilor

10 BĂBISME PERICULOASE care le fac rău bebelușilor

Copiii nu se cresc după ureche și nici după instinct. Nici să pleci urechea la cei din jur nu e întotdeauna o idee strălucită, pentru că așa au reușit să ia o amploare cumplită obiceiuri ce pot fi dezastruoase pentru bebeluși. O discuție(chiar mai multe) cu un medic pediatru este întotdeauna o idee bună. Am adunat aici câteva dintre cele mai proaste și mai perpetuate obiceiuri ce le pot face mult rău celor mici.1.Copilul trebuie înfășat strâns în primele luni de viață ca să aibă picioarele drepte. – Forma picioarelor nu are legătură cu înfășatul. Dispazia de șold, da. Mai precis, medicii ortopezi spun clar că o asemenea practică poate afecta grav dezvoltarea oaselor bebelușului.2.Copilul trebuie îmbrăcat gros, cu căciulă în orice situație și ținut în căldură. – Temperatura optimă în cameră este de 22-24 de grade iar copilul se îmbracă așa cum te îmbraci și tu sau puțin mai gros, puțin însemnând că dacă tu ești în mânecă scurtă dar nu ești convins că e chiar atât de cald, lui poți să îi dai o bluză cu mânecă lungă. Iar căciula nu are ce căuta în peisaj dacă tu nu ai nevoie de una.3.Copilul nu trebuie scos din casă până la botez. – Orice om, iar copiii cu atât mai mult, are nevoie să iasă zilnic din casă, să ia aer. În afara cazurilor în care vremea este chiar potrivnică(ploaie torențială, furtună, viscol, caniculă), nu ai nicio scuză să ții un copil închis în casă.4.Urechile copilului trebuie lipite cu leucoplast, ca să nu rămână clăpăuge. – Orice medic de specialitate vă va spune că urechile clăpăuge nu pot fi corectate altfel decât chirurgical. Mai mult, lipiciul acela poate provoca iritații și disconfort.5.Copilul trebuie ras în cap ca să îi crească părul des. – Părul nu crește mai des dacă este tuns dar lipsa lui îi poate aduce multe comentarii negative din partea altor copii, ce îl pot afecta la nivel psihologic.6.Copilul trebuie să guste din toate, că altfel devine mofturos./Bebelușul poftește. – Bebelușul nu poftește, este doar curios. Învață din orice se întâmplă în jurul lui, inclusiv în momentul în care te vede cum mănânci. Și nu, copilul nu trebuie să mănânce din toate, ci conform vârstei lui. O alimentație nepotrivită aduce în timp probleme grave de sănătate.7.Dacă îi curg ochii, îi pui lapte matern. – Nu doar că nu tratează o conjunctivită, dar laptele pus în ochii copilului poate provoca infecții cumplite iar în unele cazuri se poate ajunge la orbire. Doar oftalmologul pediatru poate da un tratament adecvat bolii și vârstei pacientului.8.Dacă copilul sughiță sau strănută, înseamnă că îi e frig. – Cei mai mulți bebeluși sughiță frecvent în primele 2 luni. Nu îl afectează și nici nu trebuie tratat, cu apă, lămâie sau cine știe ce alt „remediu” auzit de prin vecini. Și strănutul este la fel de normal în primele luni de viață, pentru că cel mic își curăță în acest fel nasul sau este vorba pur și simplu de o reacție la lumina prea puternică.9.Scoate copilul din cadă de cap, ca să i se lungească gâtul. – Lungimea gâtului nu are legătură cu o asemenea activitate, brutală și extrem de periculoasă. Mai bine uitați-vă prin familie, să vedeți cu cine ar putea să semene copilul.10.Dacă bebelușul are febră, dai cu alcool sanitar(spirt). – Nu doar că este o informație falsă, dar este și extrem de periculoasă. Alcoolul poate fi absorbit prin piele sau inhalat și poate provoca efecte toxice grave, ducând în unele cazuri la comă.Sursa: mothersandthecity.ro