1 decembrie, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva HIV/SIDA

Ziua Mondiala de Lupta impotriva HIV/SIDA se celebreaza la 1 decembrie incepand din 1988, ca oportunitate a oamenilor de pretutindeni sa se uneasca in lupta impotriva maladiei, sa fie solidari cu cei care traiesc cu boala si sa-i comemoreze pe cei care au decedat in urma acesteia. biectivele campaniei sunt: cresterea numarului de persoane informate si educate in legatura cu HIV/SIDA; cresterea numarului de persoane, in special din grupele de risc, care solicita efectuarea unui test de depistare a infectarii cu HIV si cresterea numarului de persoane care adopta un comportament sanatos in relatie cu HIV/SIDA.