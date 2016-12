"Zona Peninsulară a Constanţei este imaginea în oglindă a actualei administraţii locale"

2

Zona Peninsulara

Nu vreti sa luati in considerare un lucru ! Marea majoritate a cladirilor din Zona Peninsulara au fost retrocedate proprietarilor ! Acesti proprietari prefera ca imobilele care le-au fost retrocedate sa se prabuseasca, in loc sa investeasca in ele, pentru ca apoi sa vanda terenul ! Nu mai aruncati aiurea cu noroi in oricine ! Interesati-va mai intai si pe urma faceti articolele acestea defaimatoare ! Atatia ani nu ati spus nimic despre Zona Peninsulara ! V-ati trezit acum, aproape de alegeri ! Rusine !