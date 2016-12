Ziua Turciei, marcată la Constanţa cu gândul la cei afectaţi de cutremurul din Van

Ziua Turciei, marcată la Constanța cu gândul la cei afectați de cutremurul din Van

Peste 100 de persoane din Constanța au participat la evenimentele prilejuite de aniversarea a 88 de ani de la proclamarea Republicii Turcia.Sâmbătă, începând cu ora 16.00, a avut loc conferința cu tema „Relațiile româno-turce în perioada Ataturk” susținută de prof.dr. Enis Tulça, cadru didactic la Universitatea Galatasaray din Istanbul, născut într-o familie de turci dobrogeni. Evenimentul a avut loc în sala „Remus Opreanu” a Prefecturii Constanța și a debutat cu intonarea imnurilor României și Turciei.În deschidere, prefectul județului Constanța, Claudiu Iorga Palaz, gazda conferinței, s-a adresat celor prezenți, transmițând mesajul său prilejuit de această sărbătoare.„Ziua Națională a Turciei îmi oferă plăcutul prilej de a-mi exprima întreaga apreciere pentru acest popor atât de ospitalier, de prietenos, de ambițios și de muncitor, pe care îl cunosc atât din relațiile oficiale, diplomatice, cât și din cele personale. Ca prefect, am avut ocazia dezvoltării unei frumoase colaborări atât cu Consulatul General al Turciei la Constanța, prin Excelența Sa Haluk Agca, fostul consul general, cât și prin Excelența Sa Füsun Aramaz, actualul consul general, care a adus un suflu nou, proaspăt, în activitatea comunității turce din județul Constanța”, a spus prefectul. În plus, reprezentantul Guvernului în teritoriu a ținut să-și reînnoiască mesajul de compasiune și solidaritate față de cei afectați și greu încercați de cutremurul ce a lovit provincia Van din sud-estul Turciei, precum și credința că supraviețuitorii și familiile celor dispăruți vor reuși să depășească grabnic aceste dureroase momente.La rândul lui, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Füsun Aramaz, a ținut să-și exprime buna colaborare pe care o are cu autoritățile române și și-a exprimat regretul față de evenimentele tragice din Turcia.„Anul acesta întâmpinăm Ziua Republicii Turcia cu tristețe, din cauza atacurilor teroriste de săptămâna trecută, precum și catastrofalului cutremur din provincia Van. Din acest motiv misiunile diplomatice ale țării noastre vor sărbători ziua națională într-o manieră simplă fără distracții”, a spus Füsun Aramaz.La finalul întâlnirii de la Prefectură, prof.dr. Enis Tulça a susținut conferința cu tema „Relațiile româno-turce în perioada Ataturk”. Printre altele, el a prezentat mai multe documente privind relațiile diplomatice care demonstrează relațiile bune și permanente dintre cele două state, Turcia și România.Seara s-a încheiat cu o recepție organizată de reprezentanții Consulatului general al Turciei în România, la hotelul „Palm Beach” din stațiunea Mamaia.