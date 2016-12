Ziua României, celebrată cu fasole şi cârnaţi, la Constanţa

2

vesnicile pomeni

Se pare ca pomenile au devenit sport national,uitati-va la evenimentele unde se da ceva ( politice sau religioase), oriunde este de infulecat de-a moaca, cum se calca in picioare,uita de cele sfinte, numai sa apuce un mic sau o sarma, de parca asta ar rezolva ceva.Practica inventata si intretinuta de politicieni, ca unealta de manevra. De ce nu se impart locuri de munca ?In cartile sfinte se spune ca unui sarac nu-i da pomana un peste ci da-i o undita sa invete sa pescuiasca ( cit adevar in asta ).Avem 2 milioane de asistati sociali, iar primarii se pling ca nu au cu cine sa stringa recoltele. Sa-i adune din circiumi ca sint pline de asiatati,dar cred ca le este frica,sau nu vor. Nu s-a mai auzit de primarul acela dintr-un sat moldovenesc care-si hranea asistatii de la o firma de catering ( probabil al lui ),unde sunau saracii dimineata si comandau meniul si ora de distributie!!! Ar trebui urgent o triere severa Asa se va usura povara de pe umerii prostilor care muncesc si dau dijma la stat .Am devenit un popor de fomisti,fara coloana verticala.