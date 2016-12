Ziua oraşului Mangalia, începutul unei noi tradiţii

Primarul Cristian Radu:

Ziua orașului Mangalia, începutul unei noi tradiții

Câteva mii de spectatori, turiști și localnici, au participat duminică, 8 septembrie, la manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Mangaliei. Cu această ocazie, pe tot parcursul zilei, au avut loc o serie de activități artistice, care s-au încheiat cu un spectaculos foc de artificii.La eveniment a fost prezent și edilul Mangaliei, Cristian Radu, alături de reprezentanți ai Consiliului Local și altor instituții publice din oraș. Cu această ocazie, primarul Cristian Radu le-a urat tuturor celor care au sărbătorit ziua onomastică un sincer „La mulți ani”, precizând că este prima dată când Ziua orașului Mangalia se sărbătorește, pe 8 septembrie.„Fiind vorba de o importantă sărbătoare creștină, am decis împreună cu Protoieria Mangalia ca această dată să se asocieze și cu Ziua orașului. Toate manifestările prilejuite de acest eveniment au fost finanțate din sponsorizări, întrucât primăria nu stă foarte bine financiar, dar pentru anul viitor, sunt optimist că lucrurile vor evolua în bine. Sărbătorirea Zilei orașului este un eveniment important, la care noi, cei din Mangalia, ținem foarte mult și am considerat firesc să promovăm cu acest prilej Herghelia Mangalia”, a spus edilul din Mangalia, Cristian Radu.De altfel, cel mai apreciat moment de către cei prezenți pe străzile orașului a fost cel reprezentat de parada trăsurilor trase de cai, precum și de spectacolul de echitație susținut de reprezentanții Hergheliei Mangalia și frumoasele cabaline pursânge arab. Astfel, începând cu ora 16.00, pe Aleea Stelelor de Mare a falezei Mangalia, turiștii și localnicii prezenți la eveniment, au avut ocazia să se plimbe cu trăsurile Hergheliei trase de semigreii românești. Într-o trăsură de maraton s-a aflat și directorul Hergheliei Mangalia, Istvan Antal, îmbrăcat în jocheu, care a strunit un exemplar pursânge arab.De pe faleza orașului, trăsurile au mers, în paradă, pe străzile municipiului, până la punctul de întâlnire cu jocheii călare pe cai, respectiv de la intrarea în oraș dinspre Constanța. Ulterior, caii pursânge arab aflați în fruntea paradei formată din trăsuri au parcurs traseul Șoseaua Constanței - Centrul orașului - Str. Ștefan cel Mare - Portul Turistic, atrăgând privirile admirative ale spectatorilor. Totodată, pe plaja „Laguna” din Mangalia exemplarele Hergheliei au oferit publicului un spectacol de echitație desăvârșit.În cadrul aceleiași manifestări, pe platoul din fața Casei de Cultură, s-au desfășurat o serie de spectacole artistice pentru copii. Cu începere de la ora 15.00, au avut loc mai multe spectacole de muzică și dans, susținute de cei mai mici dintre artiștii orașului. Bucuria celor mici a fost cu atât mai mare, cu cât ei l-au întâlnit și pe actorul Marian Rîlea, prezent la eveniment alături de trupa „Abracadabra”. De la ora 20.00, mii de localnici și turiști au asistat în Portul Turistic la concertul susținut pe scena plutitoare de artiști precum Simona Nae, Alb și Negru, Hi-Q și Mihai Mărgineanu. Acesta din urmă și band-ul său au făcut un adevărat show spre încântarea publicului, care a debordat de energie, bună dispoziție și entuziasm de Ziua Mangaliei. Muzica bună a răsunat în Portul Turistic, până în jurul orei 23.00, când miile de spectatori au admirat îndelung spectacolul de artificii. (C.V.M.)Cum au marcat tinerii liberali „Ziua Alfabetizării”Organizația de tineret a Partidului Național Liberal Constanța a desfășurat, ieri, o nouă acțiune, de această dată cu ocazia „Zilei Alfabetizării”.Tinerii liberali s-au împărțit în două echipe cu misiuni distincte. O parte a împărțit peste 2.000 de baloane ABC trecătorilor din patru mari parcuri din Constanța și au vorbit cu aceștia despre importanța alfabetizării, iar o altă echipă a inaugurat o bibliotecă a copiilor în satul Viișoara, comuna Cobadin.Baloanele ABC au avut înscrise un citat de Victor Hugo: „Nu mă satur niciodată să învăț acest alfabet măreț al naturii. În fiecare zi caut o literă nouă”, mesaj pe care constănțenii l-au primit cu drag, lăudând inițiativa liberalilor.„Oamenii au fost foarte deschiși să vorbească despre educație cu noi. Se pare că există un interes mare în popularizarea mesajului alfabetizării în toate mediile sociale. Sperăm că discuțiile pe care le-am purtat astăzi să fie cu folos”, a spus Gabriel Ceșa, membru TNL Constanța.La Viișoara, au participat la deschiderea Bibliotecii Copiilor peste 150 de micuți, cu vârste cuprinse între 4 și 16 ani. Aceștia au avut parte de prăjiturele cu literele alfabetului, sucuri, lecții și jocuri în engleză și română, precum și momente de lectură în biblioteca proaspăt inaugurată. Copiii s-au simțit atât de bine, încât nu mai vroiau să plece acasă, iar lecțiile au trebuit ținute în mai multe runde.„Am avut parte de o reacție incredibilă din partea copiilor din Viișoara, ne-au emoționat cu adevărat. Sunt foarte bine educați și respectuoși, au participat la toate activitățile pe care le-am pregătit pentru ei cu un entuziasm care a fost împărtășit și de către părinți. Ne vom întoarce aici cu siguranță pentru a continua proiectul bibliotecii”, a spus Dinu Iulian, membru TNL Constanța.Acțiunile tinerilor liberali vor continua în această toamnă cu noi surprize pentru constănțeni. (C.V.M.)Restanțierii la plata impozitelor din Cernavodă vor fi penalizațiCetățenii orașului Cernavodă care dețin restanțe la plata impozitelor și taxelor locale, mai au timp până la data de 30 septembrie să achite aceste sume, fără aplicarea majorărilor.Potrivit unui comunicat de presă remis de Primăria Cernavodă, după finalizarea celui de al doilea semestru de plată a contribuțiilor la bugetul local, începând cu data de 1 octombrie, se vor calcula penalități de întârziere.Aceste majorări vor crește cu două procente din sumele restante, în fiecare lună de întârziere. Pentru a evita aceste neplăceri, locuitorii din Cernavodă mai au la dispoziție trei săptămâni să ajungă la casieriile primăriei, pentru a achita dările restante. (C.V.M.)Traian Băsescu:„România se raliază poziției luate de 11 state din G20 față de Siria”România se raliază poziției luate de liderii a 11 state din grupul G20 față de situația din Siria cu prilejul unei întâlniri de la Sankt Petersburg, a anunțat, ieri, președintele Traian Băsescu.„Ieri, România a adoptat o poziție cu privire la Siria și este obligația mea să o aduc la cunoștința mass-media, publicului, având în vedere că este un angajament politic pe care România și-l asumă. În urma consultării cu alte instituții ale statului, am decis ca România să se ralieze acestei declarații (făcută în marja reuniunii grupului G 20 - n.r.) a celor 11 state. Aș vrea să enumăr cele 11 state semnatare ale declarației: Australia, Canada, Franța, Italia, Japonia, Republica Coreea, Arabia Saudită, Spania, Turcia, Marea Britanie și SUA”, a susținut Băsescu, într-o declarație la Palatul Cotroceni.Președintele Băsescu a mai declarat că România va fi un partener politic al aliaților săi în dosarul sirian, dar că, în eventualitatea unei soluții militare, țara noastră nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat.„România va fi un partener politic al aliaților săi, dar nu are resurse militare pentru tipul de operațiune preconizat pentru a putea participa. Știți foarte bine că soluția trupelor la sol este exclusă, zonă în care noi am fi putut să contribuim. Soluția militară dacă se va utiliza, se va utiliza împotriva infrastructurilor militare sau a resurselor aviației siriene sau a resurselor artileriei siriene sau a unităților de tancuri, a depozitelor de muniții, cu o singură excepție - depozitele cu muniție chimică, pentru că lovirea acestora înseamnă generarea unui dezastru chimic și nu aș vrea să vedem situația în care singura șansă a regimului rămâne muniția chimică”, a afirmat Băsescu, la Palatul Cotroceni, întrebat cum se va poziționa România în eventualitatea unei soluții militare în cazul Siria.El a reiterat faptul că o decizie militară în acest caz nu trebuie adoptată înainte de prezentarea raportului experților ONU despre situația din Siria și că România este un susținător fără rezerve al unei soluții negociate. (C.V.M.)A început plata ajutoarelor de handicap la NăvodariReprezentanții Serviciului de Asistență Socială Năvodari anunță că plata indemnizației pentru persoanele încadrate în gradul grav de handicap se va face, în numerar, în zilele de 9, 10 și 11 septembrie, iar plățile pe card se vor efectua începând de mâine. De asemenea, salariile asistenților personali se vor plăti, în numerar, în zilele de 10, 11 și 12 septembrie, iar pe card, după data de 10 septembrie. Plata în numerar se face la casieria direcției economice Năvodari. (C.V.M.)Senatorii conservatori votează împotriva proiectului Roșia MontanăSenatorii conservatori votează împotriva proiectului Roșia Montană și solicită înființarea unei companii naționale pentru exploatarea resurselor minerale ale României, a declarat, ieri, vicepreședintele PC Tudor Barbu.„Grupurile reunite parlamentare ale Partidului Conservator au luat decizia în ceea ce privește contractul și proiectul de la Roșia Montană ca partidul să lase fiecărui parlamentar, după conștiință, cunoștință, după ce înțelege și crede că este mai bine pentru electorat, și pentru economia națională și pentru situația României în viitor, dar și aici intervine un lucru extrem de important și acesta este motivul pentru care facem această declarație de presă. La nivelul grupului parlamentar de la Senat decizia este de a solicita Guvernului României și autorităților din România să creeze cât mai repede premisele unei companii naționale de exploatare a resurselor miniere începând cu Roșia Montană și terminând cu toate bazinele aurifere și toate zonele în care România are zăcăminte extrem de valoroase. Și nu ne referim doar la aur, argint, ne referim la wolfram, nichel, tot ceea ce România are de exploatat și are în cantități unice în Europa”, a declarat Barbu la Palatul Parlamentului. (C.V.M.)Comisia juridică a Camerei Deputaților dezbate mâine problema câinilor comunitariComisia Juridică din Camera Deputaților va dezbate, mâine, problema câinilor comunitari, iar la dezbatere vor lua parte reprezentanții unor ONG-uri care au ca activitate protecția animalelor și liderii unor asociații reprezentative ale administrațiilor locale, susține vicepreședintele Comisiei juridice, Ciprian Nica, într-un comunicat de presă.„Încă de la început doresc să precizez faptul că iubesc animalele, dar, în același timp, sunt profund afectat de cele întâmplate în Parcul Tei din București, unde un copil de patru ani a murit sfâșiat de câinii comunitari, cât și de alte situații similare mai mult sau mai puțin mediatizate”, afirmă Ciprian Nica, potrivit comunicatului.El a mai spus că, pentru evitarea unor incidente, trebuie găsite cele mai bune soluții pentru a proteja viața concetățenilor și pentru a gestiona chestiunea câinilor comunitari într-un mod uman și în concordanță cu principiile secolului în care trăim.„De aceea, consider că OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi trebuie modificată și îmbunătățită, în așa fel încât atât autoritățile publice locale, cât și proprietarii sau iubitorii de animale, să aibă responsabilități clare în ceea ce privește gestionarea sau îngrijirea câinilor”, afirmă Nica. (C.V.M.)