Ziua Natională a Turciei, sărbătorită la Constanta

În fiecare an, la data de 29 octombrie, Republica Turcia își sărbătorește Ziua Națională, în acest an marcându-se 93 de ani de când țara a fost proclamată Republică, sub conducerea lui Mustafa Kemal, supranumit și Atataurk, tatăl tuturor turcilor.Cu acest prilej, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, prin Excelența Sa, Ali Bozcalișkan, a organizat, vineri seara, o recepție la hotelul „Del Mar” din stațiunea Mamaia.În acest context, o delegație condusă de președintele Uniunii Democrate Turce din România, Osman Fedbi, a fost prezentă la eveniment. Din delegație au făcut parte: prim-vicepreședintele Iusein Gemal, secretarul general, prof.Ervin Ibraim, vicepreședintele Accan Mologani, președintele comisiei de cultură, Serin Turkoglu, președintele comisiei de femei, Amet Melek, președintele filialei Cumpăna, Bari Muselim, președintele filialei Hârșova, Memet Reduan, președintele filialei Medgidia, Memet Șucri și președintele filialei Tuzla, Levent Salim. Printre invitați s-au mai aflat: prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, subprefectul Levent Accoium, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, primarul orașului Medgidia, Valentin Vrabie, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanța, Liang Caide, atașatul Vladimir Nechaev din cadrul Consulatului General al Federației Ruse la Constanța, consulul onorific al Norvegiei la Constanța, Laurențiu Lazăr și consulul onorific al Libanului la Constanța Charbel Maroun.Tortul aniversar oferit de UDTR a fost tăiat de președintele Osman Fedbi și consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozcalișkan împreună cue Osman Melek și Pouneh Bozcalișkan.