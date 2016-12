Ziua Naţională a Turciei, sărbătorită la Constanţa

Ziua Națională a Turciei, sărbătorită la Constanța

În fiecare an, la data de 29 octombrie, Republica Turcia își sărbătorește Ziua Națională, în acest an marcându-se 92 de ani de când țara a fost proclamată republică, sub conducerea lui Mustafa Kemal, supranumit și Atataurk, tatăl tuturor turcilor.Cu acest prilej, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, prin Excelența Sa, Ali Bozcalișkan, organizează, astăzi, de la ora 18.00, o recepție la hotelul „Del Mar” din stațiunea Mamaia.