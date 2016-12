Ziua Naţională a Turciei, marcată de Consulat, la Constanţa

Ziua Națională a Turciei, marcată de Consulat, la Constanța

În fiecare an, la data de 29 octombrie, Republica Turcia își sărbătorește Ziua Națională. În acest an, s-au marcat 92 de ani de când țara a fost proclamată republică, sub conducerea lui Mustafa Kemal, supranumit și Ataturk, tatăl tuturor turcilor.Cu acest prilej, Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța, prin Excelența Sa, Ali Bozcalișkan, a oferit, ieri seară, de la ora 18.00, o recepție la hotelul „Del Mar” din stațiunea Mamaia. La eveniment, au fost prezente oficialități locale, parlamentari, lideri ai uniunilor turce și turco-tătare din România, oameni de afaceri, dar și alți invitați din diverse domenii de activitate.În deschiderea recepției, consulul general Ali Bozcalișkan a adresat un mesaj invitaților, punând accent, în intervenția sa, pe evoluția relațiilor dintre Turcia și România și pe modelul de conviețuire interetnică specific Dobrogei.„Poporul turc sărbătorește cu entuziasm cea de-a 92-a aniversare a Republicii noastre, fondată la data de 29 octombrie 1923. Nivelul atins de relațiile dintre Turcia și România la această aniversare este îmbucurător. Avem ferma convingere că relațiile politice, economice, militare, culturale și sociale dintre țările noastre vor înregistra o creștere în perioada urmă-toare. Pe de altă parte, etnicii turci și tătari din România își îndeplinesc cu succes rolul de a contribui la dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre țările noastre. Adresez sincere felicitări cetățenilor și etnicilor noștri cu ocazia Zilei Republicii”, a spus consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozcalișkan.Printre altele, el a explicat că data de 29 octombrie are o semnificație istorică aparte, deoarece, începând cu anul 1923, poporul turc a început să își aleagă conducătorii și, astfel, s-a încheiat monocrația.