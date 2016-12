Ziua Internaţională a ONU pentru Pace celebrată la Mircea Vodă

Ziua Internațională a ONU pentru Pace celebrată la Mircea Vodă

Potrivit unui comunicat din partea administrației locale Mircea Vodă, pe 21 septembrie, Școala Gimnazială nr. 2 din Satu Nou, condusă de directorul prof. Aneta Săndulescu-Enache, în parteneriat cu clasa a II-a A de la Școala Gimnazială „Lucian Grigorescu” din Medgidia, aflată sub conducerea directorului prof. Emilia Ciocan, a plantat copaci alături de alte școli din întreaga lume. Acțiunea a fost coordonată institutorul Liliana Manolachi. Primii copaci au fost plantați la amiază în Oceania, apoi pe celelalte continente: Asia, Europa și Africa. Lanțul de copaci va ajunge în cele din urmă și în cele două Americi. Conform autorilor comunicatului, acest eveniment a dobândit din ce în ce mai mult succes an de an. Anul trecut, peste 5.000 de școli din 132 de state de pe glob au plantat 600.000 de copaci în cursul acestei zile, amploarea evenimentului de anul acesta preconizându-se a fi mult mai mare.„Plantarea de copaci este importantă pentru noi toți. Mai întâi, pentru că ne amintește de natură și de importanța protejării ei. În al doilea rând, am ales această zi a Păcii Mondiale pentru a marca pacea și continuitatea vieții. Cu activitatea noastră de plantare din această zi vom contribui și vom ajuta Organizația Națiunilor Unite să atingă cele opt obiective globale de dezvoltare ale mileniului”, a declarat Săndulescu.Menționăm că „Plant a tree for Peace 2012" este o campanie organizată de Learning about Forests-LEAF și ENO-Environment Online, o școală globală virtuală pentru creșterea responsabilității față de mediu și dezvoltarea sustenabilă.Școlile din întreaga lume abordează aceleași subiecte cu privire la mediul înconjurător și împărtășesc rezultatele activității de învățare în comunitățile din care provin și lumii întregi, pe internet.